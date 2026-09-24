Nandyal: ‘శ్రీ అన్న’ సాగుతో రైతులకు లాభదాయక ఆదాయం!
Nandyal: నంద్యాలలో జిల్లా స్థాయి చిరుధాన్యాల మేళా: 'శ్రీ అన్న' సాగుతో అధిక లాభాలు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు 35 శాతం సబ్సిడీ అని తెలిపిన కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా.
నంద్యాల: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో చిరుధాన్యాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని, చిరుధాన్యాలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనీ జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముందుగా జిల్లా కలెక్టర్ చిరుధాన్యాల మేళాలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను పరిశీలించి వారు తయారీ విధానాన్ని, చిరుధాన్యాల వల్ల లాభాలను ప్రత్యక్షంగా రైతులను ఉత్పత్తిదారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
గురువారం నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ లో భాగంగా PGRS హాల్ నందు నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో జిల్లాస్థాయి చిరుధాన్యాల మేళా, శ్రీ అన్న సామర్థ్య పెంపు శిక్షణ మరియు అవగాహన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా మాట్లాడుతూ....చిరుధాన్యాలు పోషక విలువలు కలిగిన సంప్రదాయ ఆహార పంటలని, మారుతున్న జీవనశైలికి అనుగుణంగా ప్రజలు ఆరోగ్యం, పోషకాహారంపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తున్న నేపథ్యంలో చిరుధాన్యాల వినియోగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
చిరుధాన్యాలకు శ్రీ అన్నగా ప్రత్యేక గుర్తింపు
శ్రీ అనేది సిరి సంపదలు, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తామని, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే చిరుధాన్యాలను అందుకే శ్రీ అన్నగా పిలుస్తున్నట్లు తెలిపారు. చిరుధాన్యాల వినియోగం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పెంపొందించవచ్చన్నారు. ప్రస్తుతం ఖరీఫ్లో సుమారు 70 వేల హెక్టార్లలో వరి, మరో 70 వేల హెక్టార్లలో జొన్న, మొక్కజొన్న వంటి పంటలు సాగు చేస్తున్నారని తెలిపారు.
పంటల వైవిధ్యాన్ని పెంచుతూ వరి సాగు విస్తీర్ణాన్ని క్రమంగా తగ్గించి, దాని స్థానంలో చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, కంది, మినుము, పెసరతో పాటు నూనెగింజల సాగును ప్రోత్సహించాలని అన్నారు. దేశీయంగా నూనెగింజల ఉత్పత్తిని పెంచే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జిల్లాలో తొలిసారిగా ఆయిల్ పామ్ సాగుతో పాటు వేరుశనగ, నువ్వుల సాగును ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
పోషకాహార లోపం నివారణకు చిరుధాన్యాలు
జిల్లాలో చిన్నారులు, గర్భిణీలలో పోషకాహార లోపం, వంటి సమస్యలను తగ్గించేందుకు గత రెండేళ్లుగా అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. చిరుధాన్యాలతో కూడిన పోషకాహారం చిన్నారులు, గర్భిణీలలో రక్తహీనతను తగ్గించడంతో పాటు శారీరక, మానసిక ఎదుగుదలకు దోహదపడుతుందనారు.
ప్రాసెసింగ్, బ్రాండింగ్తో మెరుగైన మార్కెట్
చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు నాణ్యతతో పాటు ఆకర్షణీయమైన ప్యాకింగ్, బ్రాండింగ్, ప్రాసెసింగ్ కల్పించడం ద్వారా మార్కెట్ విలువను పెంచుకోవచ్చని తెలిపారు. స్థానిక మార్కెట్లతో పాటు రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు “శ్రీ అన్న” ఉత్పత్తులను తీసుకెళ్లేందుకు అవసరమైన అనుమతులు, జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున తగిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలిపారు. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం బయో రిసోర్స్ సెంటర్ల ద్వారా రైతులు, మహిళలకు చిరుధాన్యాల సాగు, ప్రాసెసింగ్, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీపై శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి
భూసారం పెంపు, భూమిలో తేమను కాపాడటం, ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావాన్ని తగ్గించడం కోసం రైతులు రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించి, జీవ ఎరువులు, జీవామృతం, ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను అవలంబించాలని సూచించారు. జిల్లాలో సుమారు 50 వేల మంది రైతులు 50 వేల ఎకరాల్లో ప్రీ-మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ (PMDS) పద్ధతిని విజయవంతంగా చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
రైతులు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందించే సాంకేతిక సూచనలు పాటిస్తూ, పంటల వైవిధ్యాన్ని పెంచి చిరుధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగును ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. శ్రీ అన్న సాగు, ప్రాసెసింగ్, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల ద్వారా రైతులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు మెరుగైన ఆదాయ అవకాశాలను పొందేలా జిల్లా యంత్రాంగం అవసరమైన సహకారం అందిస్తుందని తెలిపారు.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటుకు 35 శాతం సబ్సిడీ
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ప్రోత్సాహక పథకం కింద చిరుధాన్యాలు, ఇతర ఆహార ఉత్పత్తుల శుద్ధి యూనిట్ల ఏర్పాటుకు 35 శాతం సబ్సిడీ సదుపాయం ఉందని తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు యూనిట్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.
మూడు నెలల్లో 48 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు
గత మూడు నెలల కాలంలో జిల్లా యంత్రాంగం, లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ (LDM), బ్యాంకర్ల సమన్వయంతో జిల్లాలో 48 ఆహార శుద్ధి యూనిట్లు ప్రారంభమైనట్లు తెలిపారు.
ఒక కుటుంబం – ఒక పారిశ్రామికవేత్త
చిన్న తరహా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకుని స్వయం ఉపాధి పొందడంతో పాటు, ఇతరులకు కూడా ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి యువత, మహిళలు, కుటుంబాలు ఎదగాలని అధికారులు సూచించారు. ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త” అనే ఆలోచనను ప్రోత్సహించడం ద్వారా కుటుంబ ఆదాయం పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని తెలిపారు.
జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి మాట్లాడుతూ.. చిరుధాన్యాల వినియోగాన్ని పెంచడంతో పాటు వాటి ఆధారంగా విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో రైతులు, మహిళలు, యువత మరింతగా ముందుకు రావాలని తెలిపారు. చిరుధాన్యాలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి, ఆదాయ అవకాశాలను పెంచేందుకు దోహదపడతాయని తెలిపారు.
జొన్న, కొర్రలు, అరికలు, ఊదలు, సజ్జలు, రాగులు వంటి చిరుధాన్యాలు వివిధ రకాల పోషక విలువలను కలిగి ఉంటాయన్నారు. RARS 1930 సంవత్సరం నుంచి జొన్నపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయని, రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా అధిక దిగుబడి, తెగుళ్లను తట్టుకునే, స్వల్పకాలిక మరియు పోషక విలువలు కలిగిన వివిధ రకాల చిరుధాన్య విత్తనాలను అభివృద్ధి చేసి విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు.
రైతులకు మరింత మెరుగైన ఆదాయం అందాలంటే గ్రామస్థాయిలోనే విలువ ఆధారిత కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం అవసరమని తెలిపారు. రైతులు స్వయంగా లేదా రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తల భాగస్వామ్యంతో ప్రాసెసింగ్, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, మార్కెటింగ్పై దృష్టి సారించాలని పిలుపునిచ్చారు.
రైతులకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించేందుకు ఫ్రంట్లైన్ డెమోన్స్ట్రేషన్లు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ద్వారా శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయన్నారు. చిరుధాన్యాల సాగు, విత్తన ఎంపిక, ప్రాసెసింగ్, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, మార్కెటింగ్ వంటి అంశాల్లో రైతులకు అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.
కార్యక్రమంలో ఆర్ఎఆర్ఎస్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ జయలక్ష్మి, నంద్యాల డిడిఎ ఆర్.గంగాధర్ రావు, మెప్మా పిడి వెంకటదాసు, డిఆర్డిఎ పిడి శ్రీధర్ రెడ్డి, డిపిఎం వై.శ్రీనివాసులు, నాబార్డు డిడిఎం కార్తీక్, ఎల్డిఎం అయ్యపురెడ్డి, ఏపిఎఫ్పిఎస్ జోనల్ మేనేజర్ రవికిరణ్, రైతులు , స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.