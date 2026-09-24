Nandyal: జూపాడు బంగ్లాలో సెప్టెంబర్ 25న ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక!
Nandyal: నంద్యాల జిల్లా జూపాడు బంగ్లాలో సెప్టెంబర్ 25న ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’: వన్ మంత్ - ఫోర్ విజిట్లో పాల్గొననున్న కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి, ఎమ్మెల్యే జయసూర్య.
నంద్యాల: ప్రజలకు జిల్లా పరిపాలనను మరింత చేరువ చేయడంతో పాటు, స్థానిక సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలోనే గుర్తించి వేగవంతంగా పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న “వన్ మంత్ - ఫోర్ విజిట్” కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల 25వ తేదీన జూపాడు బంగ్లా మండల కేంద్రంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
జూపాడు బంగ్లా మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోని ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమానికి నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే గిత్త జయసూర్యతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ హాజరై ప్రజల నుంచి వినతులు, అర్జీలు, ఫిర్యాదులను స్వీకరించనున్నారు.
ప్రజలకు సంబంధించిన సంక్షేమం, అభివృద్ధి, రెవెన్యూ, పౌర సేవలు తదితర అంశాలపై వచ్చే వినతులను సంబంధిత శాఖల అధికారులకు అప్పగించి, వాటిపై నిబంధనల మేరకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టేలా పర్యవేక్షించనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి నేరుగా తీసుకువచ్చేలా ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల జిల్లా స్థాయి అధికారులు, జూపాడు బంగ్లా మండల స్థాయి అధికారులు హాజరై ప్రజల నుంచి వినతులను స్వీకరించడంతో పాటు, సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టనున్నారు.
జూపాడు బంగ్లా మండల ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తమ సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చి, పరిష్కారానికి చర్యలు పొందాలని జిల్లా కలెక్టర్ జి. రాజకుమారి విజ్ఞప్తి చేశారు.