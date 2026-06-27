Nandyal: కానాల చెరువులో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు.. గ్రామస్తుల ఆందోళన!
Nandyal: నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల మండలం కానాల గ్రామ చెరువులో అక్రమ మట్టి తవ్వకాల వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది.
నంద్యాల మండలం: నంద్యాల జిల్లాలో చెరువు మట్టి అక్రమ తవ్వకాల వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. నంద్యాల మండలం కానాల గ్రామ చెరువులో కొందరు టీడీపీ నాయకులు ప్రోక్లెయిన్ యంత్రాలతో అక్రమంగా మట్టి తవ్వి, ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలిస్తూ భారీగా సొమ్ము చేసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై గ్రామస్తులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నంద్యాల మండలం కానాల గ్రామ చెరువులో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు బహిరంగంగానే కొనసాగుతున్నాయంటూ స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. చెరువు పరిధిలో ప్రోక్లెయిన్ యంత్రాలను ఉపయోగించి భారీ గుంతలు తవ్వి, తవ్విన మట్టిని ట్రాక్టర్ల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇరిగేషన్ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖల నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే ఈ తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు విమర్శిస్తున్నారు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపమే అక్రమాలకు కారణమని, కొందరు రాజకీయ నాయకుల అండదండలతోనే ఈ వ్యవహారం సాగుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు.
చెరువులో ఇష్టారాజ్యంగా మట్టి తవ్వడం వల్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం దెబ్బతినడంతో పాటు భవిష్యత్తులో రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి అక్రమ తవ్వకాలను నిలిపివేసి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కాణాల గ్రామ చెరువులో జరుగుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అక్రమ మట్టి తవ్వకాలపై గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలపై సంబంధిత అధికారులు గానీ, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నాయకులు గానీ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.