Nallamala: ఆపరేషన్ లేడీ టైగర్స్ నల్లమలకు 6 సరికొత్త ఆడ పులుల తరలింపు!
Nallamala: దేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల అభయారణ్యం ఎన్ఎస్టీఆర్ (NSTR) లోని పెద్ద పులులను జన్యు లోపం వేధిస్తోంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ఎన్టీసీఏ ‘ఆపరేషన్ లేడీ టైగర్స్’
నల్లమల: దేశంలోనే అతిపెద్ద పెద్ద పులుల అభయారణ్యం నాగార్జునసాగర్ - శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్. ఆత్మకూరు కేంద్రంగా నంద్యాల, ప్రకాశం, పల్నాడు జిల్లాలలో సుమారు 3,737.83 చ. కిమీ పరిధిలో విస్తరించిన నల్లమల లోని ఎన్ ఎస్ టి ఆర్ లో మనుగడ సాగిస్తున్న నల్లమల రారాజు పెద్ద పులి సంతతిని జన్యు లోపం వెంటాడుతుంది.
ఈ విషయాన్ని ఐదు సంవత్సరాల క్రితమే హెచ్ఎంటీవీ, ద హన్స్ ఇండియా పరిశోధనాత్మక కథనంలో వెల్లడించింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్ సి సి ఎం బి కూడా నిర్ధారించింది.ఎట్టకేలకు జాతీయ పెద్ద పులుల సాధికార సంస్థ స్పందించి ఓ వినూత్న ప్రణాళికను అమలు చేసేందుకు సిద్ధపడింది. భారతదేశంలో ఉన్న పెద్దపులలో 40% పులులు నల్లమల లోనే ఉన్నాయి.
నల్లమలలో పెద్దపులులలో జన్యు వైవిధ్యం కొరవడటం వల్ల జెనెటిక్ డైవర్సిటీని విస్తృత పరిచి, జీన్ ఫ్లో కొనసాగించేందుకు ఆపరేషన్ లేడీ టైగర్స్ ప్రాజెక్టుకు ఎన్ టి సి ఏ శ్రీకారం చుట్టింది.
కేంద్ర అటవీ మంత్రత్వ శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ తో ఎన్ టి సి ఏ, సీఈసీ, ఎన్ డబ్ల్యు బి స్వతంత్ర సంస్థలు చర్చించాయి. ఇన్ బ్రీడింగ్ సమస్య నుంచి పెద్దపులులను బయటపడేయ్యాలంటే .దేశంలోని ప్రముఖ అభయారణ్యాల నుంచి కొన్ని ఆడ పులులను నల్లమల ఎన్ ఎస్ టి ఆర్ కు తరలించాలని నిర్ణయించారు. మొదట 6 ఆడ పులులను ప్రతిపాదించారు.
జన్యు సమస్యను పసిగట్టిన ఎన్ టి సి ఏ మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీర్ తో చర్చించి 4 ఆడ పులులను ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్ కూడా మరో 2 ఆడ పులులను పంపడానికి అంగీకరించారు.
ఈ 6 ఆడ పులులు నల్లమల లోకి అడుగుపెడితే .రాబోయే రోజుల్లో నల్లమల అభయారణ్యంలో పెద్ద పులుల సంఖ్య భారీగా పెరగడం ఖాయం. వీటి సంరక్షణకు ఎన్ ఎస్ టి ఆర్ లో ఉన్న 90 అటవీ బేస్ క్యాంపు ల సంఖ్య 150 కి పెంచే ఆలోచనలో అటవీ శాఖ ఉంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నల్లమల పెద్ద పులులలో జన్యు లోపాల కారణంగా కూనల మరణం, యవ్వన దశ పులుల ఆకస్మిక మరణం, గర్భస్రావాల వల్ల వాటిలో సంతాన ఉత్పత్తి తగ్గింది. దీనితోపాటు రోగనిరోధక శక్తి సన్నగిల్లింది. సుదీర్ఘకాలంగా నల్లమలలో పెద్దపులు తమ ఆవాసాల పరిధిలో దగ్గరి రక్తసంబంధం పులలతో జతకట్టడం.. ఆడ పులుల కొరత .ప్రశాంత వాతావరణ లేక, రోజు రోజుకు అడవుల విస్తీర్ణత కూచించకపోవడం ఇక్కడి పెద్ద పులుల మనుగడకే సవాల్ విసిరింది. ఈ పరిస్థితులే జన్యు వైవిధ్యాన్ని కోల్పోవడానికి దారి తీసింది.
ఈ సమస్యలన్నింటిని అధిగమించేందుకు ఎన్ టి సి ఏ సిమ్లీ పాల్ అడవుల నుంచి కొత్త ఆడ పులులతో .. కొత్త రక్త సంబంధాలను ప్రవేశపెట్టడానికి ఆరోగ్యకరమైన 4 ఆడ పులులను మొదటి దశలో ఆత్మకూరు కేంద్ర నల్లమల పెద్ద చెరువు, గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం అభయారణ్యాలలో ప్రవేశపెట్టనుంది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలో 6,338.86 చ. కిమీ పరిధిలో నల్లమల విస్తరించి ఉంటే ఇందులో మొత్తం 130 కి పైగా పెద్ద పులులు సంచరిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నాగార్జునసాగర్ - శ్రీశైలం నల్లమల అభయారణ్యం 3,727.82 చ. కిమీ. పరిధిలో విస్తరించి ఉంటే ఈ అడవుల్లో సుమారు 87 కు పైగా పెద్దపులులు ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం వాటి సంఖ్య 97 కు పైగా పెరిగి ఉండవచ్చని అఖిలభారత పెద్దపులుల గణాంక విభాగం అభిప్రాయపడుతుంది.
ఎన్ టి సి ఏ తాజాగా చేపట్టిన లేడీ టైగర్స్ ప్రాజెక్టు వినూత్న ప్రయోగంతో భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యకరమైన పెద్దపులుల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా జన్యు లోపం తగ్గి .సరికొత్త జన్యు వైవిధ్య స్థిరత్వంతో సంతతి అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుందని .. జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ కూడా సాధ్యమవుతుందని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.