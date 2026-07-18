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Kurnool: వానల కోసం ముస్లిం మత పెద్దల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

Kurnool: కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులో ముస్లింలు వర్షాల కోసం సామూహిక ప్రత్యేక ప్రార్థనలు (నమాజ్) నిర్వహించారు.

Bheemalinga, Aluru
Published on: 18 July 2026 9:11 AM IST
Kurnool
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Kurnool: వానల కోసం ముస్లిం మత పెద్దల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

Kurnool: సకాలంలో వర్షాలు కురవక, తీవ్ర కరవు పరిస్థితులతో పంట పొలాలు ఎండిపోతున్న నేపథ్యంలో కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులో ముస్లిం సోదరులు సరికొత్త ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

వరుణ దేవుడి కరుణ కోసం, సకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ శనివారం ఆలూరు పట్టణంలో ముస్లింలు పెద్ద ఎత్తున సామూహిక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.

KurnoolRain PrayersAlur
Bheemalinga, Aluru

Bheemalinga, Aluru

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