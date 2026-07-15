Kurnool: మౌలిక వసతుల కల్పనకే తొలి ప్రాధాన్యత మున్సిపల్ కమిషనర్!
Kurnool: నగరపాలక సంస్థ పరిధి గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులను ముమ్మరం చేయాలని, ఎలాంటి జాప్యానికి తావివ్వొద్దని కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు అధికారులను గట్టిగా ఆదేశించారు.
కర్నూలు: నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో విలీనమైన గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులను ముమ్మరం చేయాలని, ఎలాంటి జాప్యానికి తావివ్వొద్దని కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. బుధవారం ఆయన 36వ వార్డులోని పెద్దపాడు, ఏ.నాగులపురం, రాజీవ్ గృహకల్ప ప్రాంతాల్లో అధికారులు, స్థానిక నాయకులతో కలిసి విస్తృతంగా పర్యటించారు.
సాధారణ నిధులతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అత్యవసరంగా చేపట్టాల్సిన రహదారులు, డ్రైనేజీ కాలువల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. వీధి విద్యుత్ దీపాలను వెంటనే ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, దెబ్బతిన్న విద్యుత్ స్తంభాల మార్పు కోసం విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. తాగునీటి సరఫరాలో ఉన్న సమస్యలను ప్రత్యేక శ్రద్ధతో పరిష్కరించాలని పేర్కొన్నారు.
అలాగే పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఖాళీల భర్తీ, వీధి శునకాల నియంత్రణకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు.అంతకుముందు రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, అశోక్ నగర్, వెంకటరమణ కాలనీ ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, చెత్త సేకరణ, డ్రైనేజీ నిర్వహణ పనులను పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు మాట్లాడుతూ.. విలీన గ్రామాల్లో ముందుగా మౌలిక వసతుల కల్పనకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజలకు అవసరమైన రహదారులు, తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం, వీధి విద్యుత్ దీపాలు వంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో నిర్లక్ష్యానికి ఆస్కారం ఉండకూడదన్నారు. ప్రతి సమస్యను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ప్రజల నుంచి వచ్చే ప్రతి వినతిని సానుకూలంగా పరిశీలించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
పర్యటనలో ఎంఈ గిరిరాజ్, డిఈఈ శ్రీనివాసన్, ఏఈలు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, జనార్ధన్, పట్టణ ప్రణాళిక అధికారి అంజాద్ బాష, సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆలీం బాష, స్థానిక నాయకులు ఆర్.లోకేశ్వర్ రెడ్డి, వెంకటేశ్వర్లు, పరమేష్ రెడ్డి, ప్రవీణ్, సుబ్బారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.