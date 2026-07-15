Kurnool: అధికారులకు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు కీలక ఆదేశాలు!
Kurnool: అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని దిశా కమిటీ చైర్మన్, కర్నూలు పార్లమెంట్ సభ్యులు బస్తిపాటి నాగరాజు అధికారులను ఆదేశించారు.
కర్నూలు: జిల్లా అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని దిశా కమిటీ చైర్మన్, కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు అధికారులను ఆదేశించారు.
మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని సునయన ఆడిటోరియంలో కర్నూలు పార్లమెంట్ సభ్యులు బస్తిపాటి నాగరాజు అధ్యక్షతన నిర్వహిస్తున్న జిల్లా అభివృద్ధి సమన్వయ మరియు పర్యవేక్షణ కమిటీ (దిశా-DISHA) సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సమావేశంలో జడ్పీ ఛైర్మన్ ఎర్రబోతుల పాపిరెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి, పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరిత, ఆదోని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పి. పార్థ సారథి, దిశా కమిటీ సభ్యులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా దిశా కమిటీ చైర్మన్ మరియు ఎంపీ మాట్లాడుతూ ఈ సంవత్సరం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు చాలా తక్కువగా పడుతున్నాయని, ఈ కారణంగా ప్రస్తుత ఖరీఫ్ ఫై ఆశలు వదులుకునే పరిస్థితి ఉత్పన్నమైందని ఎంపీ వ్యాఖ్యానించారు. రాబోయే రబీ కి సాగునీరు అందించేందుకు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు అత్యల్ప వర్షపాతం గల వర్షాధారిత ప్రాంతాలు కావడం వలన అత్యంత వెనుకబడ్డాయని, ఈ ప్రాంతాల వ్యవసాయ ఆర్థిక అభివృద్ధిపై జిల్లా యంత్రాంగం, అధికారులు మరింత శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు.
వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా వీబీ జీ రామ్ జీ పథకం ప్రవేశపెట్టారని, జిల్లాలో జాబ్ కార్డుల సంఖ్య మరింత పెంచాలని కోరారు. అలాగే ఈ పథకం కింద ఉన్న పెండింగ్ బిల్లులను వెంటనే క్లియర్ చేయాలని కోరారు. పి ఎం కె ఎస్ వై కింద మేజర్ పనులను గుర్తించి అమలు చేయాలని కోరారు. బిల్లేకల్లు ప్రాంతంలో కూరగాయల మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు పెంచేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
జిల్లాలో క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని, ప్రారంభ దశలోనే క్యాన్సర్ను కనుగొనేందుకు డయాగ్నస్టిక్స్ సౌకర్యాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. హైదరాబాదులోని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు జిల్లాలో ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధత వ్యక్తం చేశారని, వారికి తగిన సదుపాయాలు కల్పిస్తూ, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్కు సూచించారు.
జిల్లాలో జల్జీవన్ మిషన్ అమలు గూర్చి ఆరా తీస్తూ, ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం వలన వర్షాలు తక్కువగా పడి, ప్రజలు త్రాగునీరుకి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక, వారికి పరిశుభ్రమైన త్రాగునీరు అందించేందుకు సంబంధిత శాఖ అధికారులు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. రోడ్ల అభివృధ్ధి, మరమ్మతులను మరింత మెరుగుపరచాలని, ముఖ్యంగా ఆలూరు వద్ద త్వరితగతిన మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఆర్ అండ్ బి శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
బిల్లేకల్లు, ఆస్పరి తదితర ప్రాంతాల్లోని రహదారులు గుంతల మయంగా ఉండి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, సత్వరమే తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఎం.పీ ఆదేశించారు.అమరావతి మరియు వైజాగ్ ప్రాంతాలకు కర్నూలు జిల్లా వాసులకు నేరుగా కనెక్టివిటీ పెంచేలా, అలాగే మహబూబ్నగర్ - వైజాగ్ ట్రైన్ పొడిగింపు కు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.