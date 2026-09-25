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Kurnool: సహకరించిన అధికారులకు, ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన మంత్రి భరత్!

Kurnool: కర్నూలులో వినాయక నిమజ్జనం విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించిన అధికారులు, ప్రజలకు మంత్రి టి.జి. భరత్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 25 Sept 2026 6:40 PM IST
Kurnool
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Kurnool: సహకరించిన అధికారులకు, ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన మంత్రి భరత్!

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Kurnool: కర్నూలు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వినాయక నిమజ్జనం ఘనంగా నిర్వహించడానికి సహకరించిన అందరికీ పరిశ్రమలు , వాణిజ్యం మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్తా కృతజ్ఞతలు , శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

శుక్రవారం ఉదయం మున్సిపల్ కౌన్సిల్ హాలులో మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్తా విలేకరుల సమావేశం లో మాట్లాడుతూ... 45 సంవత్సరాల నుండి కర్నూలులో గణేష్ నిమజ్జనం ఘనంగా జరుగుతూ ఉన్నదని , ఈ సంవత్సరం ఎల్ఈనో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక కేసీ కాలువ కు నీరు రాలేదని ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిమజ్జనానికి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి అన్న విషయం పై సుదీర్ఘంగా చర్చించడం జరిగిందని తెలిపారు.ఆ తర్వాత రాష్ట్ర మంత్రులు, అధికారుల తో చాలా మార్లు విచారించడం జరిగిందని తెలిపారు.

సుంకేసుల బ్యారేజ్‌లో నీటి లభ్యత లేకపోవడం, గత రెండు దశాబ్దాల రికార్డులతో పోలిస్తే అత్యల్ప నీటి మట్టం ఉండటం వల్ల అక్కడి నుంచి కేసీ కెనాల్‌కు నీరు వచ్చే అవకాశం లేని పరిస్థితి నెలకొందన్నారు. ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని త్రాగునీటి అవసరాల కోసం నిలువ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు.ప్రజలు త్రాగునీటికి ఇబ్బంది పడకుండా నిర్ణయం తీసుకోవటానికి నిశ్చయించి ఈ నిమజ్జనం విషయానికి కూడా అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ నన్నూరు టోల్గేట్ ,తడకనపల్లి మరియు ఉల్లిందకొండ హెచ్ ఎన్ ఎస్ ఎస్ కెనాల్ లో నిమజ్జనం కు ఏర్పాట్లు చేయటం జరిగింది అని మంత్రి తెలిపారు.

ఈ నేపథ్యంలో కేసీ కెనాల్‌లోని అప్‌స్ట్రీమ్, డౌన్‌స్ట్రీమ్ ప్రాంతాల్లో అవసరమైన గోడలను నిర్మించి, సుమారు 600 మీటర్ల మేర ప్రాంతాన్ని ట్యాంక్ తరహాలో నీటి నిల్వ చేయడానికి సిద్ధం చేసి కర్నూలు నీటి సరఫరా కేంద్రం నుండి రోజువారీగా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే నీరు, బ్యాక్‌వాటర్ తదితర మార్గాల ద్వారా సుమారు 20 లక్షల లీటర్ల శుద్ధి చేసిన నీరు అందుబాటులోకి తెచ్చి నిమజ్జన సమయానికి అక్కడ దాదాపు 9 అడుగుల మేర నీటి మట్టం ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అని తెలిపారు. దీనివల్ల భక్తులు, వినాయక విగ్రహాల ను నిమజ్జనం చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం చేశామని అన్నారు. ప్రజలు సంతోషంగా కేసీ కెనాల్ లో నిమజ్జనం కార్యక్రమం చేసుకున్నారని తెలిపారు.

పెద్ద విగ్రహాల వినాయక మండపాల నిర్వహకులు స్వచ్ఛందంగా నన్నూరు టోల్గేట్ , ఉలిందకొండ తడకనపల్లి హెచ్ ఎన్ ఎస్ ఎస్ కెనాల్ లలో నిమజ్జనాలు నిర్వహించుకున్నారని తెలిపారు.కర్నూలు నగరంలోని దాదాపు 2500 విగ్రహాలు నిమజ్జనము కొరకు తరలివచ్చాయని మంత్రి తెలిపారు.

వినాయక నిమజ్జనాన్ని విజయవంతం చేసిన విధంగా ఈ విధమైన పట్టుదలతో కర్నూలు ను స్మార్ట్ సిటీగా చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నానని , ఏ బి సి క్యాంపులలో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాట్లు తప్పక జరుగుతాయని , ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ కారిడారుకు నీటి సౌకర్యం వెంటనే ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. మూడు రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రి కేటాయించిన 143 కోట్ల రూపాయలతో కర్నూలు ను అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి భరత్ గుప్త తెలియజేశారు.

రాష్ట్ర మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్త ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి అన్నివేళలా అందుబాటులో ఉండి ఘనంగా నిర్వహించిన కర్నూల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ , పోలీస్ , హెచ్ ఎన్ ఎస్ ఎస్ ఇంజనీర్లు , ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్లు , మత్స్యశాఖ , విద్యుత్ , మెడికల్ , ఎక్సైజ్ అగ్నిమాపక దళం , ఆర్ అండ్ బి , ఆర్ టి సి , రెవిన్యూ , గణేష్ ఉత్సవ సమితి , గాయత్రి గో సేవ సంస్థ మొదలగు సిబ్బంది అందరికీ పేరుపేరును చదివి శుభాకాంక్షలు , కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

కర్నూల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు మాట్లాడుతూ మంత్రి భరత్ గుప్త గారి ఆదేశాల మేరకు కేసీ కెనాల్ మరియు హెచ్ ఎన్ ఎస్ ఎస్ కెనాల్ లో నిమజ్జనం కు ఏర్పాట్లు ఘనంగా చేశామని అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ విగ్రహాలు నిమజ్జనాలు పూర్తి చేసుకున్నాయని తెలిపారు. కేసీ కెనాల్ నీటిని శుభ్రపరచడానికి మంత్రి భరత్ గుప్త కంపెనీ ద్వారా దాదాపు 8 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే హైపో ద్రావణము మరియు ఆలం ను వినియోగించటము జరిగిందని తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమం అత్యంత ఘనంగా జరగటానికి సహకరించిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానని తెలియజేశారు.

హెచ్.ఏన్.ఎస్.ఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ కబీర్ మాట్లాడుతూ మంత్రి భరత్ గారి కృషి వలన కెనాల్ పంప్ హౌస్ లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా , వినాయక నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా ఘనంగా జరిగిందని ఇందులో మున్సిపల్ కమిషనర్ ముఖ్య భూమిక పోషించారని తెలియజేశారు

ఎస్.ఈ. రాజన్ బాబు మాట్లాడుతూ గతంలో 2017 లో నేను డిఈ గా ఉన్నప్పుడు కేసీ కెనాల్ లో ఈ విధంగానే గోడలు కట్టి నిమజ్జనానికి సహకరించాన ని ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసి అతి తక్కువ సమయంలో అందరి సహకారంతో ఘనంగా కార్యక్రమం నిర్వహించగలిగామని తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సూపరిండెంట్ ఇంజనీర్ రమణమూర్తి , ఇరిగేషన్ సూపరిండెంట్ ఇంజనీర్ శైలేశ్వర్ , ఆర్ అండ్ బి ఇంజనీర్ సునీల్ రెడ్డి , డాక్టర్ రఘు , డీడీ ఫిషరీస్ రంగనాథ్ , ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ సుబ్బన్న , మంత్రి ఓ ఎస్ డి తిరుపాల్ బాబు , గణేష్ ఉత్సవ సమితి మరియు గాయత్రి గో సేవ సభ్యులు జగదీష్ గుప్తా , గోరంట్ల రమణ , రంగ స్వామి , వేణుగోపాల్ మొదలగువారు ఈ కార్యక్రమంలో తమ అనుభవాలను తెలుపుతూ మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్త మరియు అధికారులను అభినందిస్తూ ప్రసంగించారు. ఈ సమావేశానికి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్న అధికారులు సిబ్బంది అందరూ పాల్గొన్నారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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