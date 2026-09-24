Kurnool: కర్నూలులో 29న వరల్డ్ హార్ట్ డే: పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
Kurnool: కర్నూలులో సెప్టెంబర్ 29న జరగనున్న ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవ ప్రచార పోస్టర్ను ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ ఆవిష్కరించారు.
Kurnool: ప్రపంచ హార్ట్ దినోత్సవం (World Heart Day 2026) సందర్భంగా ఈ నెల 29 వ తేదీన కర్నూలులోని ఎ-క్యాంప్లో ఉన్న కర్నూల్ హెల్త్ క్లబ్లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రచార పోస్టర్ను గురువారం విజయవాడలోని చీఫ్ సెక్రటరీ క్యాంపు కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, కర్నూల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు జి. సాయి ప్రసాద్, కర్నూల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ కార్యదర్శి, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పి. చంద్రశేఖర్, MD, DM, యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ టి. సాయి సుధీర్ ల తో కలిసి ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, కర్నూల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ జి. సాయి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ... మారుతున్న ఆధునిక జీవనశైలి, పెరుగుతున్న పని ఒత్తిడి తదితర కారణాలతో గుండె సంబంధిత సమస్యలపై ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడమే ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు.
ఈ ఏడాది “డోంట్ మిస్ ఎ బీట్” (Don't Miss a Beat) అనే నినాదంతో గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో విస్తృత చైతన్యం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. గుండె పనితీరుపై అవగాహన కలిగి ఉండటంతో పాటు, గుండెపోటుకు సంబంధించిన ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను గుర్తించడం ఎంతో ముఖ్యమని సూచించారు.
క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం, వైద్యుల సూచనల మేరకు నిర్ణీత సమయాల్లో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా యువత గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు.ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ప్రొటీన్లు సమపాళ్లలో తీసుకుంటూ, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. దీనితో పాటు రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ శారీరకంగా చురుకుగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం.
సమతుల్య ప్లేట్ లో కూరగాయలు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు, ప్రోటీన్ ఆహారాలు, మరియు కొద్దిగా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
రోజుకు 8-10 కప్పుల నీరు తాగుతూ, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలను తగ్గించి, తగినంత నిద్ర మరియు శారీరక శ్రమను అలవర్చుకోవాలి.
కర్నూల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ 2002 సెప్టెంబర్ లో కర్నూలులో స్థాపించబడింది. అప్పటి కర్నూల్ జిల్లా కలెక్టర్ జి. సాయి ప్రసాద్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులుగా, వ్యవస్థాపక కార్యదర్శిగా డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పి. చంద్రశేఖర్ లను ఉన్నారు. గుండె జబ్బుల నివారణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు 2003 నుంచి ప్రతి ఏడాది ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.
నివారణాత్మక కార్డియాలజీ, ముందస్తు గుర్తింపు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం ఫౌండేషన్ ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ నెల 29వ తేదీ మంగళవారం సాయంత్రం 6.00 గంటలకు కర్నూలు ఎ-క్యాంప్లోని కర్నూల్ హెల్త్ క్లబ్లో ప్రపంచ హృదయ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు కర్నూల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
అవగాహన కార్యక్రమంలో ప్రజలు, వైద్య ప్రముఖులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని వారు కోరారు.