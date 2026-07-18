Kurnool: కర్నూలు గిరిజన గురుకులంలో ఎస్టీ కమిషన్ తనిఖీ
Kurnool: కర్నూలు బాలికల గిరిజన గురుకులంలో ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యుడు వెంకటప్ప ఆకస్మిక తనిఖీ. భోజన నాణ్యతపై ఆగ్రహం. అధికారులకు దిశానిర్దేశం.
కర్నూలు: పట్టణంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలికల గిరిజన గురుకుల పాఠశాలను ఏపీ ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యులు పి వెంకటప్ప ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడం జరిగింది. హాస్టల్లో మెనూ ప్రకారం భోజనం పెట్టలేదని నాణ్యత పాటించలేదని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అనంతరం విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన విద్యార్థుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తుందని ప్రతి స్కూల్లో ఆర్వో ప్లాంట్ మంజూరు చేయడం జరిగిందని.
విద్యార్థులు బాగా చదువుకుని భవిష్యత్తులో బంగారు బాటలు చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారి సురేష్ మరియు ఇతర గిరిజన సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
సుగాలి హక్కుల పోరాట సమితి గుండాల నాయక్ RPSF జిల్లా అధ్యక్షులు సూర్య ప్రకాష్ డివిఎంసి మెంబర్ సురేష్. తదితరులు పాల్గొన్నారు
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