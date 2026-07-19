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Kurnool: కర్నూలులో 'సీమ రైతు కన్నీటి వెత' పుస్తక ఆవిష్కరణ

Kurnool: కర్నూలు టీజీవి కళాక్షేత్రంలో పత్తి ఓబులయ్య రచించిన 'సీమ రైతు కన్నీటి వెత' పుస్తక ఆవిష్కరణ. టీజీ వెంకటేష్, బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి తదితరుల పాల్గొనడం.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 19 July 2026 8:24 PM IST
Kurnool
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Kurnool: కర్నూలులో 'సీమ రైతు కన్నీటి వెత' పుస్తక ఆవిష్కరణ

కర్నూలు: కర్నూలు టీజీవి కళాక్షేత్రంలో కళా రత్న పత్తి ఓబులయ్య సీమ రైతు కన్నీటి వెత పుస్తక ఆవిష్కరణ చేశారు. టీజీ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ తాను వ్యాపార వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని అయినా రాయలసీమ హక్కుల కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసే మన్నారు శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కర్నూలు జిల్లా చిన్న కారు రైతుల కోసం ఎన్నో ప్రాజెక్టులు తెచ్చామన్నారు.

ఎత్తిపోతల పథకాలను అమలు చేశామన్నారు మన ప్రధానమంత్రి మోడీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రైతు సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పథకాలు మాజీ శాసనసభ్యులు బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాయలసీమ ప్రపంచంలోని ఎన్నో దేశాల కన్నా విశాలమైనది అన్నారు రాయలసీమ వెనుక బాటు తనం తొలగించడానికి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తో పాటు ఎంతోమంది నాయకులు కృషి చేస్తున్నారన్నారు.

నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి రాయలసీమ గళాన్ని పార్లమెంటులో వినిపించి వినిపించింది అన్నారు పత్తి ఓబులయ్య నటునిగా రచయితగా తనకు ఎంతో కాలం నుంచి పరిచయం ఉందన్నారు చిన్న చిన్న పదాలతో గొప్ప భావాన్ని కలిగి ఉండేటట్లు పద్యాలు రచన జరిగింది అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పారిశ్రామికవేత్త బీవీ రెడ్డి అధ్యక్షత వహించగా రవీంద్ర విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ పుల్లయ్య ఏపీ శాలివాహన సంఘం డైరెక్టర్ పి.బి.వి సుబ్బయ్య కార్యదర్శి మియా రచయిత ఇనాయతుల్లా నందికొట్కూరు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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