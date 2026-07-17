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Kurnool: కర్నూలు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరుద్యోగుల భారీ ధర్నా!

Kurnool: పోలీస్ ఉద్యోగాల వయోపరిమితి 34 ఏళ్లకు పెంచాలని, 10 వేల పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని కర్నూలు కలెక్టరేట్ వద్ద ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ ధర్నా.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 17 July 2026 4:14 PM IST
Kurnool
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Kurnool: కర్నూలు కలెక్టరేట్ వద్ద నిరుద్యోగుల భారీ ధర్నా!

Kurnool: రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సాక్షిగా 16వేల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి ఇప్పుడు కేవలం 2500 పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడం ఎంత వారు సమంజసమని అని నిరుద్యోగుల మండిపడ్డారు.ఎస్సై కానిస్టేబుల్ పోస్టులను 10వేలకు తగ్గకుండా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని వయోపరిమితి 34 సంవత్సరాలు పెంచాలని కోరుతూ కర్నూలు కలెక్టరేట్ వద్ద ఎస్ఎఫ్ఐ,డివైఎఫ్ఐ,నిరుద్యోగుల ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఎన్నికల సమయంలో నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పి అరకొర పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారని అసెంబ్లీలో 10,700 పోస్టులు ఉన్నాయని వాటికి ప్రతిపాదన పంపించి ఇప్పుడు కేవలం 2500 పోస్టులు భారీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తున్నారని మెగా డిఎస్సీ లాగానే మెగా పోలీస్ ద్వారా పోస్టులు భర్తీ చేయాలని నిరుద్యోగులు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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