Kurnool: కర్నూలులో ఏపీడీపీఎంఎస్ హెల్ప్డెస్క్ ప్రారంభం!
Kurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థలో ఏపీడీపీఎంఎస్ హెల్ప్డెస్క్ ప్రారంభం: భవన నిర్మాణ అనుమతులు, దరఖాస్తుల సత్వర పరిష్కారమే లక్ష్యం అని తెలిపిన కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు.
కర్నూలు: నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ఏపీడీపీఎంఎస్ హెల్ప్డెస్క్ను గురువారం కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు ప్రారంభించారు. కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. భవన నిర్మాణ అనుమతులు, డీపీఎంఎస్కు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు దరఖాస్తుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు ఈ హెల్ప్డెస్క్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
భవన యజమానులు, దరఖాస్తుదారులు, ఆర్కిటెక్ట్లు, ఎల్టీపీలు డీపీఎంఎస్కు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం కోసం హెల్ప్డెస్క్ సేవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. దరఖాస్తుల పరిశీలన, సంబంధిత పనులు త్వరితగతిన పూర్తయ్యేలా హెల్ప్డెస్క్ ద్వారా అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఇంచార్జీ డిసిపి శబ్నం శాస్ర్తీ, పట్టణ ప్రణాళిక అధికారి అంజాద్ బాష, సూపరింటెండెంట్ సుబ్బన్న, తదితరులు పాల్గొన్నారు.