News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుKurnool: కర్నూలులో ఉత్సాహంగా జిల్లా షూటింగ్ బాల్ పోటీలు!

Kurnool: కర్నూలులో ఉత్సాహంగా జిల్లా షూటింగ్ బాల్ పోటీలు!

Kurnool: కర్నూలు గుడ్ షెఫర్డ్ పాఠశాలలో జిల్లా షూటింగ్ బాల్ పోటీలను కురుబ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ప్రారంభించారు. విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 25 Sept 2026 5:47 PM IST
Kurnool
X

Kurnool: కర్నూలులో ఉత్సాహంగా జిల్లా షూటింగ్ బాల్ పోటీలు!

Short News

Kurnool: కర్నూలు నగరంలోని గుడ్ షెఫర్డ్ స్కూల్ నందు జరిగిన జిల్లా షూటింగ్ బాల్ గేమ్స్ పోటీలను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర కురుబ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కురువ వెంకట రాముడు. అలాగే పిల్లలు దినచర్యలో భాగంగా ఉదయం లేవగానే వ్యాయామంతో మొదలు పెట్టి మిగతా కార్యక్రమాలు చేసి ఆటలలో బాగా రాణించి చదువులో కూడా చదివి జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో దేశ స్థాయిలో కూడా రాణించి తల్లిదండ్రులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు మంచి పేరు తీసుకు రావాలని కోరారు.

షూటింగ్ బాల్ గేమ్స్ లో గెలుపొందిన జట్టులకు మొదటి ద్వితీయ బహుమతులు మరియు మెమొంటోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో షూటింగ్ బాల్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కురువ పరశురాముడు గుడ్ షెఫర్డ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మిన్నెల,తెలుగు అధ్యాపకుడు కురువ రంగస్వామి కౌతాళం,కోసిగి,బెలగల్, కర్నూలు కేజీబీవీ స్కూల్ క్రీడా అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.

KurnoolShootingBallGamesGoodShepherdSchoolKurubaVenkataRamudu
V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X