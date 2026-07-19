Kurnool: కర్నూలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన కమిషనర్
Kurnool: కర్నూలు గీతా ముఖర్జీ నగర్లో రోడ్డు సమస్యను పరిశీలించిన కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు. అనురాగ్ ఎస్టేట్లో పార్కు అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనల తయారీకి ఆదేశం.
కర్నూలు: ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం అందరూ పాటుపడాలని, ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు సూచించారు. శనివారం ఆయన గీతా ముఖర్జీ నగర్, రోడ్ నెం.5 లో కొన్ని ఏళ్లుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న రహదారి సమస్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు.
పట్టణ ప్రణాళిక, ఇంజనీరింగ్ విభాగ అధికారులు సమన్వయంతో బాధితుడితో మాట్లాడి, రహదారి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా అనురాగ్ ఎస్టేట్లోని పార్కు స్థలం, రహదారిని కమిషనర్ పరిశీలించారు. పార్కు స్థలానికి కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం, నడకబాట, విద్యుత్ దీపాలు, బెంచీల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు రూపొందించాలని ఆదేశించారు. రహదారి నిర్మాణానికి సైతం చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. మౌలిక వసతుల పనులకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, నిధుల లభ్యతను బట్టి ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. దశాబ్దాలుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఈఈ శ్రీనివాసన్, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ రవి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.