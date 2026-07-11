Kurnool: కర్నూలు ఎరువుల పంపిణీలో పారదర్శకత.. కలెక్టర్ సిరి
Kurnool: కర్నూలులో యూరియా నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయన్న కలెక్టర్ సిరి. ఏపీ ఐఎంఎస్ యాప్ ద్వారా పంపిణీ, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన డీలర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక.
కర్నూలు: జిల్లాలో యూరియా సరఫరా సజావుగా సాగుతోందని, అవసరమైన మేరకు ఎరువుల నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి పేర్కొన్నారు. యూరియా పంపిణీలో పారదర్శకతను పెంపొందించడంతో పాటు అక్రమాలను పూర్తిగా అరికట్టేందుకు ఏపీ ఐఎంఎస్ (APIMS) యాప్ను సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
శనివారం మధ్యాహ్నం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో రైతులకు యూరియా సరఫరా, పంపిణీ, త్రాగునీరు సంబధిత అంశాలపై జిల్లా కలెక్టర్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ...జిల్లాకు ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్కు 45,599 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా కేటాయించగా, ఇప్పటివరకు 17,900 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా, అంటే దాదాపు 39 శాతం వినియోగం పూర్తయిందన్నారు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 70 వేల మంది రైతులు యూరియాను కొనుగోలు చేసి వినియోగించుకున్నారని వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం రవాణాలో ఉన్న నిల్వలతో కలిపి 28,540 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా స్టాక్ అందుబాటులో ఉందని, రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. ఏపీ ఐఎంఎస్ యాప్తో పారదర్శక పంపిణీ గతంలో ఎరువుల పంపిణీలో చోటుచేసుకున్న పక్కదారి మళ్లింపులు, ఇతర పరిశ్రమలకు తరలింపు వంటి అక్రమాలను అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీ ఐఎంఎస్ (APIMS) యాప్ను ప్రవేశపెట్టిందన్నారు.
ఈ యాప్ ద్వారా రైతు ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసిన వెంటనే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఓటీపీ (OTP) వస్తుందని, ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాత రైతు పేరు, భూమి విస్తీర్ణం, సాగు చేసిన పంట వివరాలు, మొదటి విడతలో ఇవ్వాల్సిన యూరియా, డీఏపీ బస్తాల సంఖ్య యాప్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని వివరించారు.
చిన్న, సన్నకారు రైతులకు మొదటి విడతలోనే పూర్తి కోటా అందజేస్తుండగా, పెద్ద రైతులకు అవసరాన్ని బట్టి మూడు విడతల్లో ఎరువులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. యూరియా పంపిణీలో ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 537 ఎరువుల విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించగా, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 96 కేంద్రాలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశామని తెలిపారు.
అలాగే 20 మంది డీలర్ల లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు 11 మంది డీలర్లపై ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ చట్టం 6A కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. తనిఖీల్లో భాగంగా సుమారు రూ.26 లక్షల విలువైన 45 మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువుల నిల్వలను సీజ్ చేయగా, రూ 85 లక్షల విలువైన 412 మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వలను డిటైన్ (హోల్డ్) చేసినట్లు తెలిపారు. యూరియా కొనుగోలుకు రైతులను బలవంతంగా ఇతర లింక్ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయాలని ఒత్తిడి చేసే డీలర్లపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని హెచ్చరించారు.
యూరియా కొనుగోలు సమయంలో అదనపు వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని ఎవరైనా ఒత్తిడి చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించమని, ఎక్కడైనా అక్రమాలు గమనిస్తే తమకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. రైతులకు అవసరమైన ఎరువులను పూర్తిస్థాయిలో అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, జిల్లాలో యూరియా కొరతకు అవకాశం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
జిల్లాలో వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ప్రధాన పంటతో పాటు అంతర పంటలు సాగు చేయాలని రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. పిఎండిఎస్ (ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్) పద్ధతి ద్వారా సాగు రైతులకు లాభదాయకంగా ఉంటుందని ఎల్లీనో నేపథ్యంలో ఈ పద్ధతిలో రైతులు పంటల సాగు ను ఆచరించాలని కలెక్టర్ సూచించారు.. జిల్లాలో 92,000 ఎకరాలు లక్ష్యం కాగా, ఇప్పటివరకు 83 వేల ఎకరాల్లో పిఎండిఎస్ పద్ధతి ద్వారా సాగు చేయడం జరిగిందని కలెక్టర్ తెలిపారు.
తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారానికి యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు
జిల్లాలో తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం 2 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేయాలని తుంగభద్ర డ్యామ్ అధికారులను కోరామని, మరో వారం రోజులలోపు తాగునీటిని ఇస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారని కలెక్టర్ వివరించారు. ఈ సమస్యపై ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎంఓ) కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తోందని కలెక్టర్ తెలిపారు. జిల్లాలో అత్యవసర తాగునీటి అవసరాల కోసం పాత, నిరుపయోగంగా ఉన్న డెడ్ అకౌంట్ల నుంచి సుమారు రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్లు సమీకరించామని తెలిపారు.
ఇందులో భాగంగా మంత్రాలయం బోర్వెల్ల కోసం రూ.1.10 కోట్లు, ఆలూరు నియోజకవర్గ తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక నిధులు, అలాగే ఇన్చార్జి మంత్రి సహకారంతో వాటర్ రిజువెనేషన్, వాటర్ బాడీస్ పునరుద్ధరణ పనులకు రూ.1.50 కోట్లు మంజూరు చేయించామని చెప్పారు. తాగు నీటి సమస్యను అధిగమించేందుకు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) నిధులను కూడా వినియోగించేందుకు చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు.
సుమారు రూ.5 నుంచి రూ.6 కోట్ల విలువైన పనులకు అంచనాలు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు. తాగునీటి సమస్యలపై వచ్చే ప్రతికూల వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. సమస్యలు తలెత్తిన ప్రాంతాలకు వెంటనే ప్రత్యేక బృందాలను పంపించి తక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ ఖమర్, జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి వరలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.