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Kurnool: అక్టోబర్ 15 లోగా ‘పీఎం సూర్య ఘర్’ పనులు పూర్తి!

Kurnool: కర్నూలు జిల్లాలో అక్టోబర్ 15 లోగా పీఎం సూర్య ఘర్ సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు పూర్తి కావాలి విద్యుత్ అధికారులు, వెండర్లతో కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి కీలక సమీక్ష.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 24 Sept 2026 5:34 PM IST
Kurnool
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Kurnool: అక్టోబర్ 15 లోగా ‘పీఎం సూర్య ఘర్’ పనులు పూర్తి!

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కర్నూలు: పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం కింద లబ్ధిదారులకు సౌర ప్యానల్ ఇన్‌స్టాలేషన్ లను అక్టోబర్ 15 లోగా పూర్తి చేయాలని మరియు సబ్ స్టేషన్ ల్ ను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా.ఏ.సిరి విద్యుత్ శాఖ అధికారులను, కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించారు.

గురువారం పిఎం సూర్య ఘర్ ,పిఎం కుసుమ్ పథకాల అమలుపై మరియు సబ్ స్టేషన్ ల్ ఏర్పాటుల పై విద్యుత్ శాఖాధికారులతో, కాంట్రాక్టర్లతో కలెక్టర్ తన కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.

కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ... రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ పథకాలపై నిరంతరం సమీక్షలు చేస్తున్నారు అని ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను వెంటనే పూర్తి చేసే చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ విద్యుత్ శాఖ అధికారులను, కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించారు.పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం కింద రిజిస్టర్ చేసుకున్న అందరికి సోలార్ పానెల్ లు ఇన్‌స్టాల్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

సమావేశంలో హాజరైన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లను వారి పరిధిలో లక్ష్యం ఎంత ఉన్నది... ఎంత మెటీరియల్ వచ్చినది... ఏ మేరకు లక్ష్యాన్ని సాధించారు అన్న విషయాలను విడివిడిగా సమీక్షించి అక్టోబర్ 15 తారీకు నిర్ణీత గడువులోగా అన్ని పనులను పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను , వెండర్ లను ఆదేశించారు. ప్రతిరోజు జరుగుతున్న పనులను ,వివిధ పధకాలను విడివిడిగా నిర్దేశించిన ప్రొఫార్మా రూపంలో సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పనుల్లో జాప్యం , నిర్లక్ష్యం వహించరాదనీ వెండర్ల కు సూచించారు.

బ్యాంక్ లోను కొరకు పరిశీల పరిశీలనలో ఉన్న 804 అప్లికేషన్ల నుండి కనీసం 600 అప్లికేషన్లను వెంటనే క్లియర్ చేసి పంపాలని ఎల్డిఎం మోహన్ ను కలెక్టర్ ఆదేశించారు.ఇది వరకే ఉన్న లక్ష్యాలతో పాటు ఈ 600 అప్లికేషన్ల ప్రకారము కూడా పనులను ప్రారంభించాలని అధికారులను మరియు వెండర్ ల ను ఆదేశించారు. అలాగే సచివాలయాల ద్వారా ప్రైవేట్ ఇల్ల కొరకు కూడా కొత్తగా అప్లికేషన్లు తీసుకోవాల్సిందిగా అధికారులను ఆదేశించారు.

కర్నూలు నగరంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ లోడ్ ఆవశ్యకత ను అధిగమించడానికి గాను సంతోష్ నగర్ , గణేష్ నగర్ మరియు కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో సబ్ స్టేషన్ ల ఏర్పాటుకు 25 సెంట్ల చొప్పున స్థలాన్ని కేటాయించవలసిందిగా ఎస్ఈ ప్రదీప్ కుమార్ కలెక్టర్ ను కోరారు.

వృద్ధి ఇన్ఫ్రాటెక్ వారికి జిల్లాలో తొమ్మిది ప్రదేశాలలో సోలార్ సబ్ స్టేషన్ ల ఏర్పాటుకు అతి తక్కువ సమయం లో స్థలాలు కేటాయించడం జరిగిందని , వారికి నిర్దేశించిన సమయం అక్టోబర్ లో కొన్ని , నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ల లోగా అన్ని పనులు పూర్తి చేసి సబ్ స్టేషన్ లను నెలల వారిగా అప్పగించే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

సమావేశంలో ఏపీఎస్పీడిసిఎల్ ఎస్ఈ ప్రదీప్ కుమార్, ఈఈలు... సురేష్, పురుషోత్తం , విజయభాస్కర్ ,డిఈ లు...సుబ్బన్న , నాగ ప్రసాద్,చంద్రన్న , ఎల్ డి ఎం మోహన్ , సోలార్ వెండర్లు బృహస్పతి టెక్నాలజీ తరపున లోకేష్ , రోటోమ్యాగ్ తరఫున కృష్ణ ప్రసాద్ , వి ఎస్ ఏ ఇన్ఫ్రా తరపున శ్రీరామ్ , వృద్ధి ఇన్ఫ్రా తరుపున రామరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆదోని , ఎమ్మిగనూరు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు మరియు వెండర్లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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