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Kurnool: ఎఫ్‌పీఓల బలోపేతంతో రైతులకు మెరుగైన ఆదాయం!

Kurnool: కర్నూలులో ఎఫ్‌పీఓల పురోగతిపై కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి సమీక్ష: వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్, యంత్రీకరణ ద్వారా రైతులకు అధిక ఆదాయం సమకూర్చాలని పిలుపు.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 24 Sept 2026 5:13 PM IST
Kurnool
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Kurnool: ఎఫ్‌పీఓల బలోపేతంతో రైతులకు మెరుగైన ఆదాయం!

Short News

కర్నూలు: రైతులు సమష్టిగా ఏర్పడి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు, ప్రాసెసింగ్‌, మార్కెటింగ్‌ తదితర కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం ద్వారా మెరుగైన ఆదాయాన్ని పొందేందుకు ఫార్మర్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ ఆర్గనైజేషన్స్‌ (ఎఫ్‌పీఓలు) కీలకంగా ఉపయోగపడతాయని జిల్లా కలెక్టర్‌ డాక్టర్‌ ఏ. సిరి పేర్కొన్నారు.

గురువారం కలెక్టరేట్‌ సమావేశ మందిరంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం–ఫార్మర్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ ఆర్గనైజేషన్స్‌ (CSS–FPOs)పై జిల్లా స్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించి ఎఫ్‌పీఓల పురోగతి, రైతుల సమీకరణ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్‌, రైతులకు మెరుగైన ఆదాయ అవకాశాల కల్పన తదితర అంశాలపై సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ...రైతులు వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొనే సమస్యలకు సమష్టి వ్యవస్థ ద్వారా పరిష్కారాలు చూపేందుకు ఎఫ్‌పీఓలు దోహదపడతాయని కలెక్టర్‌ తెలిపారు. రైతులు కేవలం ఉత్పత్తి చేయడానికే పరిమితం కాకుండా, తమ ఎఫ్‌పీఓల ద్వారా ఫెర్టిలైజర్‌ షాపులు, కస్టమ్‌ హైరింగ్‌ సెంటర్లు (CHCs), వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాల వినియోగం, పంటల సేకరణ, ప్రాసెసింగ్‌, మార్కెటింగ్‌ వంటి కార్యకలాపాలను చేపట్టి స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా ప్రోత్సహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ఒక్కో రైతు వ్యక్తిగతంగా ట్రాక్టర్లు, ఇతర వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను కొనుగోలు చేయడం ఆర్థికంగా భారంగా ఉంటుందని, అదే ఎఫ్‌పీఓ ద్వారా రైతులందరూ సమష్టిగా యంత్ర పరికరాలను సమకూర్చుకుని వినియోగించుకోవచ్చని కలెక్టర్‌ వివరించారు. తద్వారా వ్యవసాయ వ్యయాన్ని తగ్గించడంతో పాటు యంత్రీకరణ ప్రయోజనాలను ఎక్కువ మంది రైతులకు అందించవచ్చన్నారు. జిల్లాలో ఎఫ్‌పీఓల సంఖ్యను మరింత పెంచడంతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న ఎఫ్‌పీఓలను మరింత బలోపేతం చేయాలని సూచించారు.

రైతుల ఉత్పత్తులకు మెరుగైన మార్కెటింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పించాలి

సమావేశానికి హాజరైన సుమారు 14 మంది ఎఫ్‌పీఓ ప్రతినిధుల నుంచి వారి కార్యకలాపాలు, వ్యాపార ప్రణాళికలు, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, అవసరమైన ప్రభుత్వ సహకారం తదితర అంశాలను కలెక్టర్‌ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎఫ్‌పీఓలు స్వయంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు ప్రారంభించి ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడానికి అవసరమైన సహకారం అందించే అంశంపై సంబంధిత అధికారులతో చర్చించారు.

రైతులు పండించిన పంటలకు మెరుగైన మార్కెటింగ్‌ సదుపాయాలు కల్పించేందుకు రవాణా వాహనాలు, చిల్లీ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్లు, కూరగాయల కోల్డ్‌ స్టోరేజ్‌ యూనిట్లు, కలెక్షన్‌ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూమి తదితర అంశాలపై ఎఫ్‌పీఓ ప్రతినిధులు తమ అభ్యర్థనలను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

ఆయా అవసరాలను సంబంధిత అధికారులు నమోదు చేసుకుని, సాధ్యమైన మేరకు ప్రభుత్వ పథకాలు, శాఖల సమన్వయంతో అవసరమైన సహకారం అందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్‌ సూచించారు. రైతులు పండించిన ఉత్పత్తులకు మధ్యవర్తులపై ఆధారపడకుండా ఎఫ్‌పీఓల ద్వారా సేకరణ, ప్రాసెసింగ్‌, ప్యాకేజింగ్‌, మార్కెటింగ్‌ చేపట్టాలని కలెక్టర్‌ సూచించారు.

రైతులను మరింతగా ఎఫ్‌పీఓల్లో భాగస్వాములను చేసి, వారి ఉత్పత్తులకు సొంత బ్రాండ్‌ ఏర్పాటు చేసి మార్కెట్లో విక్రయించేలా అవసరమైన సాంకేతిక, మార్కెటింగ్‌, ఆర్థిక సహకారం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తద్వారా రైతులకు వారి పంటలకు మెరుగైన ధరలు లభించడంతో పాటు ఎఫ్‌పీఓలు స్వయం సమృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.

ఎఫ్‌పీఓల బలోపేతానికి అవసరమైన ప్రభుత్వ సహకారం, బ్యాంకు రుణాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, మార్కెటింగ్‌ అవకాశాలు, ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్ల ఏర్పాటుపై సంబంధిత శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి వరలక్ష్మి, పశువర్ధక శాఖ అధికారి డాక్టర్ రాజశేఖర్, నాబార్డ్ ఏ.జి.ఏం రామ సుబ్బారెడ్డి, ఎల్.డి.ఏం మోహన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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