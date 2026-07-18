Kurnool: కర్నూలు రోడ్డు భద్రతపై కలెక్టర్ కీలక ఆదేశాలు
Kurnool: కర్నూలులో రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం. బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని నేషనల్ హైవే అధికారులను ఆదేశించిన కలెక్టర్ డా. ఏ. సిరి, ఎస్పీ.
కర్నూలు: రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేందుకు బ్లాక్ స్పాట్ ల వద్ద పెండింగ్ లో ఉన్న అభివృద్ధి పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా.ఏ.సిరి నేషనల్ హైవే అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం కలెక్టరేట్ లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లో డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ సమావేశాన్ని కలెక్టర్, ఎస్పీ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పెద్దపాడు నుండి హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్ కు లింక్ చేస్తూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి 10 రోజులలో పురోగతి తీసుకొని వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ కర్నూలు మున్సిపల్ కమిషనర్ ను ఆదేశించారు. ఆనంద్ థియేటర్ వద్ద రైల్వే పనులు జరుగుతున్న కారణంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించేందుకు గాను
పాత కల్లూరు రోడ్డు నుండి హైదరాబాద్–బెంగుళూరు జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న హోటల్ కేశవ్ గ్రాండ్ సమీపంలోని ప్రస్తుత రహదారిని అనుసంధానించే పనులలో పురోగతి తీసుకొని రావాలన్నారు. ఈ ప్రత్యామ్నాయ రహదారి ఏర్పాటుతో నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడంతో పాటు ప్రజలకు మెరుగైన రాకపోకల సౌకర్యం కల్పించేందుకు వీలుకానుందన్నారు.
రాళ్లదొడ్డి గ్రామంలో ఎస్ కర్వ్ ఉన్నందున రెండు వైపుల రోడ్డు విస్తరణకు అవసరమైన భూసేకరణ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆర్ ఆదోని ఆర్డీఓ ను ఆదేశించారు. కిడ్స్ వరల్డ్ నుండి కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ వరకు చేపట్టనున్న రోడ్ విస్తరణ పనులలో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
ఉల్చాల జంక్షన్ అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. జాతీయ రహదారుల వెంట అనధికార ఆక్రమణలు, అక్రమ పార్కింగ్లను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఎప్పటికపుడు సంయుక్త తనిఖీలు నిర్వహించాలని కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
పాదచారుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, అన్ని ప్రధాన రహదారులు, జంక్షన్లలో భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. హిట్ అండ్ రన్ కి సంబంధించి బాధితులకు నష్ట పరిహారం ఇవ్వాల్సిన కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్న వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించేందుకు గుర్తించిన బ్లాక్ స్పాట్ లలో ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు ఇంతవరకు పూర్తి చేశారని సంబంధిత నేషనల్ హైవే అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నగరంలో గుర్తించిన చీకటి ప్రదేశాలలో ఎన్ని ప్రదేశాలను సురక్షితమైన ప్రదేశాలుగా అభివృద్ధి చేశారని మున్సిపల్ కమిషనర్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
సమావేశంలో ఆర్ అండ్ బి ఎస్ఈ మహేశ్వరరెడ్డి, డిటిసి శాంతకుమారి, పంచాయతీ రాజ్ ఎస్ఈ ప్రభాకర్ రెడ్డి, నేషనల్ హైవే స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సునీత, జిల్లా లేప్రోసి అధికారి డా.భాస్కర్ రాజు, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆర్ఎం శ్రీనివాసులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.