Kurnool: ఆలూరులో ఘనంగా ఏపీఎస్ఎస్డీసీ మెగా జాబ్ మేళా!
Kurnool: కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులో ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ మెగా జాబ్ మేళా: 28 కంపెనీల ద్వారా 1,455 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు. పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు, వైకుంఠం జ్యోతి.
కర్నూలు జిల్లా: ఆలూరు BJR ప్రయివేట్ హైస్కూల్ లో AP నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా, జాబ్ మేళా లో పాల్గొన్న 28 ప్రముఖకంపెనీల తో ఆలూరు నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇంచార్జ్ వైకుంఠం జ్యోతి, ప్రత్తిపాడు MLA రామాంజినేయులు సమావేశం.
నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, జాబ్ మేళా కు హాజరైన వారిలో 28 కంపెనీల తో 1,455 ఉద్యోగలు భర్తీ, నిరుద్యోగ యువతి యువకులు జాబ్ మేళా లో పాల్గొని ఉద్యోగాలకు ఎన్నికైన వారికి ప్రత్తిపాడు MLA రామాంజనేయులు, వైకుంఠం జ్యోతి పలు సూచనలు.