Kurnool: కర్నూలులో ఘనంగా పోలీస్ పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్.. మంత్రి హాజరు
Kurnool: కర్నూలు ఏపీఎస్పీ 2వ బెటాలియన్లో 629 మంది కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్ ఘనంగా జరిగింది. మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్తా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
కర్నూలు: పోలీసు శాఖపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేలా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వర్తించాలని, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని రాష్ర్ట పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రివర్యులు టీజీ భరత్ గుప్తా తెలిపారు.
స్థానిక కర్నూలు ఏపీఎస్పీ 2వ బెటాలియన్లో 629 మంది ట్రైనీ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రశంస పత్రాలను రాష్ర్ట పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రివర్యులు టీజీ భరత్ గుప్తా గారు, కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, జిల్లా కలెక్టర్ డా.ఏ.సిరి, కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్, బెటాలియన్ కమాండెంట్ దీపిక ఎం.పాటిల్ అందచేశారు.
మంత్రి మాట్లాడుతూ శిక్షణ పొందిన కానిస్టేబుల్స్కు అభినందనలు తెలిపారు.. 9 నెలల పాటు శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో క్రమశిక్షణతో, సమన్వయంతో పాల్గొనడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించడం ద్వారా శిక్షణ ఎంత పకడ్బందీగా జరిగిందో స్పష్టమవుతోందని మంత్రి తెలిపారు.
ప్రస్తుత కాలంలో సాంకేతికతలో వేగంగా మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, పోలీసు విధుల్లో అందుబాటులోకి వస్తున్న ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని మంత్రి పోలీస్ లకు సూచించారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాలు, వాహనాల కదలికల విశ్లేషణ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా నేరాల దర్యాప్తు, నిందితుల గుర్తింపును మరింత సమర్థవంతంగా చేపట్టవచ్చన్నారు.
పోలీసులు విధి నిర్వహణలో ‘అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్’ తో వినూత్నంగా ఆలోచించాలని సూచించారు. ఇతరుల మాదిరిగా కాకుండా భిన్నంగా ఆలోచిస్తూ, నిరంతరం తమ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వం ఆధునిక సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నప్పటికీ వాటిని సద్వినియోగం చేసుకుని కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం ప్రతి పోలీసు ఉద్యోగి బాధ్యత అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై ఎంతో నమ్మకంతో పోలీసు వృత్తిలోకి పంపించారని, వారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టి సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తూ కుటుంబానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని సూచించారు. 9 నెలల శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంలో తల్లిదండ్రుల సహకారం ఎంతో ముఖ్యమన్నారు. శిక్షణ సమయంలో మార్గనిర్దేశం చేసిన శిక్షకుల పాత్రను అభినందిస్తూ, కానిస్టేబుల్స్కు శిక్షణ అందించిన శిక్షకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
పోలీసు శాఖపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం ఎప్పటికీ తగ్గకుండా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వర్తించాలన్నారు. అసాంఘిక శక్తులు, రౌడీ మూకలకు పోలీసుల పేరు వింటేనే చట్టంపై భయం కలిగేలా, అదే సమయంలో సాధారణ పౌరులు ప్రశాంతంగా జీవించేలా పోలీసు వ్యవస్థ పనిచేయాలని సూచించారు.
పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో అవార్డులు పొందిన వారితో పాటు అవార్డులు పొందని వారు కూడా తమ ప్రతిభను మరింత మెరుగుపరుచుకుని భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు.. పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్కు ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించడం పట్ల గర్వంగా, సంతోషంగా ఉందన్నారు.
భవిష్యత్తులో కూడా ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో క్రమబద్ధమైన నియామక ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ, సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ హుస్సేన్ పీరా, కర్నూలు APSP 2వ బెటాలియన్ డిఎస్పీ మహబూబ్ బాషా, తదితరులు పాల్గొన్నారు.