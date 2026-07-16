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Kurnool: కర్నూలు 500 కుటుంబాల భూ సమస్య పరిష్కారం

Kurnool: కర్నూలులో 100 ఏళ్ల భూ సమస్యకు ముగింపు. చింతల ముని నగర్ 500 కుటుంబాల పట్టా సమస్య పరిష్కరించిన జిల్లా కలెక్టర్. అధికారులకు లబ్ధిదారుల కృతజ్ఞతలు.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 16 July 2026 3:20 PM IST
Kurnool
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Kurnool: కర్నూలు 500 కుటుంబాల భూ సమస్య పరిష్కారం

కర్నూలు: దాదాపు శతాబ్ద కాలంగా పరిష్కారం కోసం ఎదురుచూస్తున్న భూ సమస్యకు తెరపడింది. కల్లూరు మండలం చింతల ముని నగర్ కు సంబంధించి సర్వే నంబర్ 448/ఏ3లో 8.10 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమికి సంబంధించిన 22-ఏ నిషేధిత జాబితా సమస్య పరిష్కారమవడంతో 500 కుటుంబాలకు ఇంటి పట్టాలకు మార్గం సుగమమైంది.

చింతల ముని నగర్ లో 500 కుటుంబాలు తమ పూర్వీకుల కాలం నాటి నుండి వందేళ్ళ నుండి నివసిస్తూ ఉన్నారు. 1982 లో వీరికి పట్టాలు ఉన్నా, ఈ భూమి నిషేధిత జాబితాలో ఉండడంతో కొనడానికి, అమ్మడానికి వీలు లేకుండా పోయింది.. ప్రస్తుతం జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఈ సమస్య పరిష్కరించడంతో లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యులు కలెక్టరేట్ కు వచ్చి, జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్, రెవెన్యూ అధికారులను శాలువాలతో సన్మానించి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ... ప్రజల సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఒకే సమస్యతో వందలాది కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు దానిని ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని పరిష్కరించడం మా బాధ్యత అని అన్నారు. జిల్లాలో ఇలాంటి మరో 20 ప్రధాన భూ సమస్యలను గుర్తించి దశలవారీగా పరిష్కరిస్తున్నామని తెలిపారు. పట్టా భూములు, ఇనాం భూములు, ప్రభుత్వ భూములు, 22-ఏ నిషేధిత జాబితా వంటి అంశాల్లో ఉన్న లోపాలను సరిచేస్తూ భూ రికార్డులను ప్రక్షాళన చేస్తున్నామని చెప్పారు.

రీ-సర్వేలో పాస్ బుక్ లు జారీకి ముందే ఆన్లైన్ రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. జిల్లాలో భూ రికార్డులను పూర్తిస్థాయిలో సరిచేసి ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా చేస్తున్నామని తెలిపారు. చాలా సందర్భాల్లో ప్రజలు దరఖాస్తు చేయకముందే సుమోటోగా రికార్డులను పరిశీలించి తప్పులను సవరించడం జరుగుతోందని చెప్పారు.

మీ ఆనందమే మా సంతృప్తి... అందరికీ ఒకేసారి చేయలేకపోవడమే మా బాధ

లబ్ధిదారులు సన్మానించేందుకు రావడంపై స్పందించిన కలెక్టర్, "మొదట సమస్యతో వచ్చారని అనుకున్నా... కానీ సమస్య పరిష్కారమైన ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి వచ్చారని తెలిసి ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది. వేలాది పెండింగ్ కేసులను ఒక్కోటి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరిష్కరిస్తున్నాం. అందరికీ ఒకేసారి న్యాయం చేయలేకపోవడమే మా బాధ. అయితే ప్రతి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.

"ఇన్నేళ్ల టెన్షన్ ఒక్కరోజులో పోయింది"

భావోద్వేగానికి గురైన లబ్ధిదారులు మాట్లాడుతూ... "ఎన్నో ఏళ్లుగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగాం. ఆశలు వదిలేసుకున్న సమయంలో కలెక్టర్ చొరవతో మా సమస్యకు ముగింపు లభించింది. ఇన్నేళ్లుగా మోసిన మానసిక భారం ఈరోజుతో దిగిపోయింది. మా ఆనందాన్ని తెలియజేయడానికే ఇక్కడికి వచ్చాం" అని అన్నారు. దీనికి స్పందించిన కలెక్టర్, "ఈ విజయం ప్రభుత్వ సంకల్పానికి నిదర్శనం. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ప్రజల హక్కులను కాపాడుతూ ప్రతి అర్హుడికి న్యాయం చేయడమే మా బాధ్యత" అని పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారులు జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఏ. సిరి, జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ ఖమర్, ఆర్డీవో సందీప్ కుమార్, తహసీల్దార్ ఆంజనేయులు, శాలువాలతో ఘనంగా సత్కరించి పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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