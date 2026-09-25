Jupadugangla: ఘనంగా 'వన్ మంత్ – ఫోర్ విజిట్' ప్రజా సమస్యల వేదిక
Jupadugangla: జూపాడుబంగ్లాలో 'వన్ మంత్ – ఫోర్ విజిట్' ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక. హాజరైన ఎమ్మెల్యే గిత్త జయసూర్య, కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా.
జూపాడుబంగ్లా: నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం, జూపాడుబంగ్లా మండలం "వన్ మంత్ – ఫోర్ విజిట్” కార్యక్రమంలో భాగంగా నంద్యాల జిల్లా జూపాడుబంగ్లా మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలోని ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (గ్రీవెన్స్ డే) నిర్వహించారు.
నందికొట్కూరు శాసనసభ్యులు గిత్త జయసూర్య అధ్యక్షతన, జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుంచి ప్రజలు హాజరై తమ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే , కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రజలు అందించిన వినతులను ఎమ్మెల్యే జిల్లా కలెక్టర్ స్వీకరించి, సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులకు సూచించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేస్తారని తెలిపారు.