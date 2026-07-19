Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుGudur: గూడూరులో విషాదం కరెంట్ షాక్‌తో రైతు మృతి

Gudur: గూడూరులో విషాదం కరెంట్ షాక్‌తో రైతు మృతి

Gudur: గూడూరు మండలం చనుగొండ్ల గ్రామంలో విషాదం. పొలం వద్ద బోర్ మోటార్ ఆన్ చేస్తుండగా విద్యుత్ షాక్‌తో రైతు మాల చెన్నయ్య మృతి. కుటుంబంలో తీరని శోకం.

C. Ganesh, Kodumuru
Published on: 19 July 2026 8:16 PM IST
Gudur
X

Gudur: గూడూరులో విషాదం కరెంట్ షాక్‌తో రైతు మృతి

గూడూరు: గూడూరు మండలంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. చనుగొండ్ల గ్రామానికి చెందిన రైతు మాల చెన్నయ్య (58) పొలం వద్ద విద్యుత్ షాక్‌కు గురై మృతి చెందారు.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చెన్నయ్య రోజులాగే పొలం వెళ్లాడు. అక్కడ బోర్ మోటార్ ఆన్ చేసే ప్రయత్నంలో ప్రమాదవశాత్తు కరెంట్ షాక్ తగిలింది.

దీంతో ఆయన అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచారు.మృతుడికి భార్య కాంతమ్మతో పాటు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. చెన్నయ్య మరణం ఆ కుటుంబంలో తీరని చీకటిని నింపింది.

సమాచారం అందుకున్న గ్రామస్తులు, బంధువులు అక్కడికి చేరుకుని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కును కోల్పోవడంతో చనుగొండ్ల గ్రామంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

GudurChanugondlaFarmer DeathTragic Incident
C. Ganesh, Kodumuru

C. Ganesh, Kodumuru

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X