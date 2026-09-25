Kodumuru: కోడుమూరు సమన్వయకర్త కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని సన్మానించిన మాజీ జెడ్పీటీసీలు!
Kodumuru: కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని ఘనంగా సన్మానించిన మాజీ జెడ్పీటీసీలు.. ముగిసిన పదవీకాలం సందర్భంగా అభినందనలు.
Kodumuru: కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, మాజీ కుడా ఛైర్మన్ కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని మాజీ జెడ్పీటీసీలు ఘనంగా సన్మానించారు. జెడ్పీటీసీల పదవీకాలం నిన్నటితో ముగిసిన సందర్భంగా, మాజీ జెడ్పీటీసీలు కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శాలువాతో సత్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా కోడుమూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు మాజీ జెడ్పీటీసీలు మాట్లాడుతూ, తమ పదవీకాలంలో ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం లభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. జెడ్పీటీసీలుగా పనిచేసిన కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తమ వంతు కృషి చేశామని తెలిపారు.
జెడ్పీటీసీల పదవీకాలం పూర్తయిన నేపథ్యంలో కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని కలిసి తమ అభిమానం చాటుకున్నారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, స్థానిక సంస్థల బలోపేతం వంటి అంశాలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు తెలిపారు.
కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డిని సన్మానించిన వారిలో కోడుమూరు జెడ్పీటీసీ రఘునాథ్ రెడ్డి, గూడూరు జెడ్పీటీసీ మూలాలి, కర్నూలు జెడ్పీటీసీ ప్రసన్న కుమార్ తదితరులు ఉన్నారు. జెడ్పీటీసీలుగా తమ పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటూ, భవిష్యత్తులోనూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని వారు పేర్కొన్నారు.