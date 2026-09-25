News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుKurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా ప్రదర్శన!

Kurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా ప్రదర్శన!

Kurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో కొత్తగా 68 వార్డుల్లో 486 పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా జాబితా ప్రదర్శన.. సలహాలు, సూచనలు తెలపాలని కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు వెల్లడి.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 25 Sept 2026 1:17 PM IST
Kurnool
X

Kurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా ప్రదర్శన!

Short News

Kurnool: కర్నూలు నగరపాలక సంస్థకు సంబంధించి కొత్తగా 68 వార్డుల్లో 486 పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదిత ముసాయిదా జాబితాను శుక్రవారం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో అడిషనల్ ఎలక్షన్ అథారిటీ, కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు ప్రదర్శించారు. ముసాయిదా జాబితాపై రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు ఏవైనా సలహాలు, సూచనలు ఉంటే 26వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సమర్పించవచ్చని తెలిపారు.

అలాగే ఉదయం 9 గంటలకు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు కమిషనర్ పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇన్‌చార్జ్ డీసీపీ శబ్నం షాస్ర్తీ, ఏసీపీ నాగరాజు, పట్టణ ప్రణాళిక అధికారి అంజాద్ బాషా, సూపరింటెండెంట్ సుబ్బన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Kurnool DistrictMunicipal CorporationPolling StationsCommissioner Challa Obulesu
V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X