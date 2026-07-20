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Atmakur: జీవో 369 రద్దు కోరుతూ దస్తావేజు లేఖరుల సమ్మె!

Atmakur: ఆత్మకూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తూ దస్తావేజు లేఖరులు జీవో 369 రద్దు కోసం నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు.

M Satya Peter, Atmakur (Karnool)
Published on: 20 July 2026 7:58 PM IST
Atmakur
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Atmakur: జీవో 369 రద్దు కోరుతూ దస్తావేజు లేఖరుల సమ్మె!

ఆత్మకూరు: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలను ప్రైవేటీకరణ చేసే ప్రక్రియను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, అలాగే.. ప్రైవేటు రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలను ఎత్తివేయాలని ఆత్మకూరు డివిజన్ దస్తావేజులేఖరులు, స్టాంపు వెండర్లు మిరప సమ్మెకు దిగారు. పెన్డౌన్ పాటిస్తూ నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. బ్రిటిష్ ఇండియా పాలనలో ఏర్పాటు అయిన స్టాంప్ వెండర్లు, దస్తావేజు లేఖరుల వ్యవస్థ వల్ల ధనవంతులు మొదలు సామాన్య ప్రజల స్థిర చరాస్తుల భద్రతకు చట్టపరమైన లికిత నమోదు తప్పక్రియతో సేవలందిస్తున్న తమ ఉపాధికి గండి కొట్టి ప్రభుత్వం 369 జీవోను తెచ్చిందని దీనివల్ల లక్షలాది దస్తావేజు లేఖరుల కుటుంబాలు జీవనోపాధిని కోల్పోతుందని ఆత్మకూరు స్టాంపు వెన్డర్ల సంఘం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

ప్రభుత్వ అనుచిత నిర్ణయాలు, జీవోలను నిరసిస్తూ ఆత్మకూరు సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖను ప్రైవేటీకరణ చేస్తే.. ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని.. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లలో దోషాలు ఎక్కువై భవిష్యత్తులో ప్రజల స్థిరాస్తుల భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిరసననకారులు అంటున్నారు.

జీవో నెంబర్ 369 రద్దుచేసి దస్తావేజు లేఖరుల , స్టాంప్ వెండర్లు, డిటిపి ఆపరేటర్ల జీవన ఉపాధిని కాపాడాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. నంద్యాల జిల్లా పరిధిలో 8, కర్నూలు జిల్లాలో 24 సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాల పరిధిలో 600ల కు పైగా దస్తావేజులేఖరులు నిరాహార దీక్షలను ఈనెల 31 వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు. ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను ఆమోదించకపోతే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆ సంఘాలు బహిరంగంగా ప్రకటించాయి.

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M Satya Peter, Atmakur (Karnool)

M Satya Peter, Atmakur (Karnool)

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