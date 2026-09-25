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Kurnool: రీ–సర్వే దరఖాస్తులను వేగంగా పరిష్కరించండి: కలెక్టర్ డా. సిరి!

Kurnool: గూడూరు మండలం కే. నాగలాపురం గ్రామ కార్యాలయాన్ని కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రీ–సర్వే దరఖాస్తులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 25 Sept 2026 5:07 PM IST
Kurnool
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Kurnool: రీ–సర్వే దరఖాస్తులను వేగంగా పరిష్కరించండి: కలెక్టర్ డా. సిరి!

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కర్నూలు: ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉండి, ప్రభుత్వ సేవలను సత్వరంగా అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ. సిరి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. రీ–సర్వేకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో సమగ్రంగా పరిశీలించి, నిబంధనల మేరకు అర్హతలను నిర్ధారించిన అనంతరం ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా సత్వరంగా పరిష్కరించాలని సూచించారు. దరఖాస్తుల పరిష్కారంలో నిర్దేశిత గడువులను పాటిస్తూ, పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పరిష్కరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

శుక్రవారం గూడూరు మండలం కె. నాగలాపురం స్వర్ణ గ్రామ కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి గ్రామ కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్న సిబ్బంది, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన సేవలు, ప్రజల నుంచి స్వీకరించిన దరఖాస్తులు, అర్జీలు, భూ సమస్యలు, రీ–సర్వే దరఖాస్తుల పరిష్కార ప్రక్రియ తదితర అంశాల పై కలెక్టర్ ఆరా తీశారు.

జిల్లా కలెక్టర్...రీ–సర్వేకు సంబంధించిన దరఖాస్తుల, అర్జీల స్వీకరణ, వాటి పరిశీలన, క్షేత్రస్థాయి విచారణ, దరఖాస్తుదారులకు నోటీసులు జారీ చేసే విధానం తదితర అంశాలపై సంబంధిత అధికారులను కలెక్టర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న అనంతరం సంబంధిత వీఆర్వో లాగిన్‌కు దరఖాస్తులు చేరుతున్నాయని, అనంతరం క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ నిర్వహిస్తున్నామని అధికారులు వివరించారు.

రీ–సర్వేకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను పెండింగ్‌లో ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి సత్వరంగా పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించే ముందు సంబంధిత భూయజమానులు, హక్కుదారులకు ముందస్తుగా నోటీసులు ఇచ్చి, నిర్ణీత తేదీన వారికి సమాచారం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

భూమి హద్దులు, ఆక్యుపెన్సీ, రికార్డులు తదితర అంశాల్లో వివాదాలు ఉన్నప్పుడు సంబంధిత పక్షాలందరికీ సమాచారం ఇచ్చి, నిబంధనల ప్రకారం విచారణ నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు. రీ–సర్వే అనంతరం భూమి విస్తీర్ణంలో వ్యత్యాసాలు ఉన్న కేసులను నిబంధనల ప్రకారం పరిశీలించి, అవసరమైన సందర్భాల్లో పునఃసర్వే నిర్వహించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఆన్‌లైన్ రికార్డులు, భౌతికంగా ఉన్న భూమి పరిస్థితి మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పుడు సంబంధిత రికార్డులను సమగ్రంగా పరిశీలించి, అర్హత మేరకు సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.

గ్రామ కార్యాలయానికి వచ్చే వివిధ రకాల భూ దరఖాస్తులపై కూడా జిల్లా కలెక్టర్ ఆరా తీశారు. రీ–సర్వే, పాస్‌బుక్‌లు, పేర్ల నమోదు, జాయింట్ ఎంట్రీలు, సబ్‌డివిజన్, పార్టిషన్ తదితర అంశాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను నిబంధనల మేరకు పరిశీలించాలని సూచించారు. భూ లావాదేవీల్లో ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియ ప్రాధాన్యతను అధికారులు ప్రజలకు వివరించాలని కలెక్టర్ సూచించారు.

భూముల క్రయవిక్రయాలు, హక్కుల మార్పిడి వంటి సందర్భాల్లో సంబంధిత వ్యక్తులకు సమాచారం అందేలా వ్యవస్థను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మార్పులకు సంబంధించిన ప్రక్రియలను నిబంధనల మేరకు నిర్వహిస్తూ, ప్రజలకు అవసరమైన సమాచారం అందించాలని ఆదేశించారు.

అనంతరం గ్రామంలో పశుసంవర్ధక శాఖ ద్వారా అమలు చేస్తున్న పథకాలపై కలెక్టర్ సమీక్షించారు. పశుసంవర్ధక యూనిట్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించి గ్రామం నుంచి ఎన్ని దరఖాస్తులు వచ్చాయని ఆరా తీశారు. వచ్చిన అర్జీలలో బ్యాంకు రుణాల మంజూరులో సమస్యలు ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించడంతో, ఈ అంశంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులు, ఎల్‌డీఎం, సంబంధిత బ్యాంకు అధికారులతో సమన్వయం చేసి సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

పశుసంవర్ధక యూనిట్లకు సంబంధించి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు బ్యాంకు రుణాలు అందేలా శాఖాధికారులు బ్యాంకులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాల ప్రయోజనాలు అర్హులైన లబ్ధిదారులకు చేరేలా క్షేత్రస్థాయి అధికారులు చొరవ చూపాలని ఆదేశించారు.

గ్రామ కార్యాలయానికి వచ్చే ప్రజల దరఖాస్తులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ, వాటి పరిష్కార స్థితిని సంబంధిత అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ప్రజలకు అందాల్సిన ప్రభుత్వ సేవల్లో జాప్యం లేకుండా సంబంధిత శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ప్రియం వద, జిల్లా పంచాయతీ అధికారి భాస్కర్, తహశీల్దార్ వెంకటేష్ నాయక్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

KurnoolDistrict Collector Dr A SiriK NagalapuramAP Land Resurvey Grievances
V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

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