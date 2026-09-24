News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుDevanakonda: ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై దేవనకొండలో భారీ అవగాహన ర్యాలీ

Devanakonda: ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై దేవనకొండలో భారీ అవగాహన ర్యాలీ

Devanakonda: కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండలో స్వచ్ఛతా హీ సేవా–2026 కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ నిర్మూలన, పర్యావరణ పరిరక్షణపై విద్యార్థులు, అధికారులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

G Jagadeesh, Pathikonda
Published on: 24 Sept 2026 5:50 PM IST
Devanakonda
X

Devanakonda: ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై దేవనకొండలో భారీ అవగాహన ర్యాలీ

Short News

దేవనకొండ: స్వచ్ఛతా హీ సేవా–2026 కార్యక్రమంలో భాగంగా కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండ గ్రామంలో గురువారం ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని ర్యాలీ ద్వారా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో దేవనకొండ MPDO జ్యోతి, Dy.MPDO పి. గోపాల్, PDO సంకరమ్మతో పాటు జూనియర్ కళాశాల, ZPHS విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా బట్ట, జ్యూట్ బ్యాగులను వినియోగించాలని విద్యార్థులు, అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు. ప్లాస్టిక్ వినియోగం వల్ల కలిగే పర్యావరణ సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ర్యాలీ కొనసాగింది.

కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, జన భాగీదారీ (Jan Bhagidari) యాక్టివిటీ వివరాలను సంబంధిత పోర్టల్‌లో నమోదు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

DevanakondaPlastic Awareness RallySwachhata Hi SevaKurnool
G Jagadeesh, Pathikonda

G Jagadeesh, Pathikonda

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X