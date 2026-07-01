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Kurnool: రైతు కన్నీటిపై స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు!

Kurnool: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లా మంచాల గ్రామంలో ఏరువాక పౌర్ణమి రోజున తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 1 July 2026 6:33 AM IST
Kurnool
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Kurnool: రైతు కన్నీటిపై స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు!

Kurnool: కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఓ విషాద ఘటన రాష్ట్రాన్ని కలిచివేసింది. రైతుకు కుటుంబ సభ్యుల్లా భావించే రెండు కాడెద్దులు తుంగభద్ర నదిలో ప్రమాదవశాత్తూ మృతి చెందడం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. రైతు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

వ్యవసాయం అంటే రైతుకు కేవలం పంటలే కాదు అతనితో కలిసి చెమటోడ్చే పశువులు కూడా కుటుంబ సభ్యులే. ముఖ్యంగా కాడెద్దులు రైతు జీవితంలో ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంటాయి. పొలం దున్నడం నుంచి పంట పనుల వరకు రైతుకు తోడుగా నిలిచే ఈ మూగజీవాలపై రైతులకు అపారమైన ప్రేమ ఉంటుంది. అలాంటి రెండు కాడెద్దులు కర్నూలు జిల్లా మంచాల గ్రామానికి చెందిన రైతు కురవ సురేష్‌కు ప్రాణాల్లాంటివి. అయితే అవి తుంగభద్ర నదిలో ప్రమాదవశాత్తూ మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది.

ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పందిస్తూ... పశువులను మనం సంపదగా భావిస్తామని అన్నారు. రైతన్నకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచే కాడెద్దులు కుటుంబ సభ్యుల్లాంటివని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా రైతులకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావించే ఏరువాక పౌర్ణమి రోజే ఈ ప్రమాదం జరగడం మరింత బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. యజమాని కుటుంబం కన్నీటి పర్యంతమై విలపించడం తనను ఎంతో కలిచివేసిందని సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఎడ్లు కోల్పోయిన బాధను డబ్బుతో తీర్చలేమని స్పష్టం చేసిన సీఎం... అయినప్పటికీ రైతు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. కురవ సురేష్ కుటుంబానికి ప్రభుత్వ తరఫున తగిన పరిహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఇప్పటికే ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. కుటుంబానికి తక్షణ సహాయం అందించి, అవసరమైన అన్ని విధాలుగా తోడ్పాటు అందించాలని అధికారులను సూచించారు.

వ్యవసాయంలో యంత్రాల వినియోగం పెరిగినా... ఇప్పటికీ అనేక గ్రామాల్లో కాడెద్దులే రైతుల ప్రధాన ఆధారం. రైతులు వాటిని ఆస్తిగా మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటారు. అలాంటి పశువులను కోల్పోవడం రైతుకు ఆర్థిక నష్టమే కాదు, భావోద్వేగంగా కూడా తీరని లోటు. ఈ ఘటన మరోసారి రైతు–పశువుల మధ్య ఉన్న ఆత్మీయ బంధాన్ని గుర్తు చేసింది.

ఏరువాక పౌర్ణమి రోజున జరిగిన ఈ విషాదం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. రైతు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించడం కొంత ఊరటనిచ్చినా... ప్రాణంలా పెంచుకున్న కాడెద్దులను కోల్పోయిన బాధ మాత్రం ఆ కుటుంబాన్ని చాలా కాలం వెంటాడనుంది. రైతు జీవితంలో పశువుల విలువ ఎంత గొప్పదో ఈ ఘటన మరోసారి చాటి చెప్పింది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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