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Koilkuntla: కోవెలకుంట్ల ఆలయంలో చోరీ.. సీసీటీవీలో దృశ్యాలు

Koilkuntla: నంద్యాల జిల్లా కోవెలకుంట్ల పట్టణంలోని సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో బుర్కా ధరించి వచ్చిన దొంగ హుండీ పగలగొట్టి నగదు, బంగారు గొలుసు ఎత్తుకెళ్లాడు.

Ramanaiah, Banaganepalle
Published on: 23 Jun 2026 10:21 AM IST
Koilkuntla
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Koilkuntla: కోవెలకుంట్ల ఆలయంలో చోరీ.. సీసీటీవీలో దృశ్యాలు

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కోవెలకుంట్ల: కోవెలకుంట్ల పట్టణంలో సత్యనారాయణ స్వామి గుడిలో బుర్కా వేసుకుని చోరీ పాల్పడిన దొంగ గుడిలోని హుండీ పగలగొట్టి 5000 వేల రూపాయల నగదు, 6 గ్రాముల తాళిబొట్టు బంగారు గొలుసు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుని కోసం గాలింపు చేపట్టిన కోవెలకుంట్ల పోలీసులు.

ఉదయం ఆలయానికి వచ్చిన పూజారి తలుపులుహుండీ పగలగొట్టి ఉండడాన్ని గమనించి కోవెలకుంట్ల పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు హుండీ లో నగదు 5000, 6 గ్రాముల తాళిబొట్టు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ సిసి ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుని కోసం గాలింపు చర్యలు కోవెలకుంట్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ హనుమంతు నాయక్.

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Ramanaiah, Banaganepalle

Ramanaiah, Banaganepalle

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