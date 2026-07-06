Nandyal: మహానంది నల్లమల అడవిలో క్షుద్రపూజల కలకలం.. గుప్తనిధుల కోసమేనా?
Nandyal: నంద్యాల జిల్లా మహానంది ఆలయం వెనుక నల్లమల అడవిలో క్షుద్రపూజల ఆనవాళ్లు కలకలం రేపాయి గుప్తనిధుల కోసమే గుంతలు తవ్వి పూజలు చేసినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
నంద్యాల: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన మహానంది ఆలయం వెనుక నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో క్షుద్రపూజల ఆనవాళ్లు వెలుగులోకి రావడంతో స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఆలయానికి వెనుక భాగంలో సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు క్షుద్రపూజలు నిర్వహించినట్లు భావిస్తున్న ఆనవాళ్లు కనిపించాయి.
ఘటనాస్థలంలో కుంకుమ, పసుపు, నిమ్మకాయలు, పూజా సామగ్రి అవశేషాలు కనిపించడంతో పాటు సమీపంలో గుంతలు తవ్విన ఆనవాళ్లు కూడా బయటపడటంతో గుప్తనిధుల కోసం ఈ క్షుద్రపూజలు నిర్వహించి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రానికి ఆనుకుని ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఘటన చోటుచేసుకోవడం భక్తులు, స్థానిక ప్రజల్లో ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. అడవిలో యథేచ్ఛగా క్షుద్రపూజలు నిర్వహించడం ఎలా సాధ్యమైందనే దానిపై కూడా పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న మహానంది పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి విచారణ ప్రారంభించారు. ఘటనకు సంబంధించి ఫారెస్ట్ బీట్ అధికారుల విధుల్లో ఏమైనా నిర్లక్ష్యం లేదా ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలో ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం.
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో క్షుద్రపూజల ఘటనను అటవీ శాఖ అధికారులు సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. క్షుద్రపూజలు నిర్వహించిన వారు ఎవరు? గుప్తనిధుల వేట కోసమే ఈ చర్యలకు పాల్పడ్డారా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే అన్ని కోణాల్లో పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.