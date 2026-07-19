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Banaganapalle: బనగానపల్లె హాస్టళ్ల అభివృద్ధికి 2 కోట్ల రూపాయల నిధులు

Banaganapalle: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె ప్రభుత్వ బాలికల వసతి గృహంలో 200 మంది విద్యార్థినులకు రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి జనార్దన్ మెటీరియల్ కిట్లను పంపిణీ చేశారు.

Ramanaiah, Banaganepalle
Published on: 19 July 2026 1:25 PM IST
Banaganapalle
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Banaganapalle: బనగానపల్లె హాస్టళ్ల అభివృద్ధికి 2 కోట్ల రూపాయల నిధులు

Banaganapalle: బనగానపల్లె పట్టణంలోని ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహంలో 200 మంది వసతి గృహ విద్యార్థులకు మెటీరియల్ కిట్లు పంపిణీ చేసిన మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి. చదువు తో పాటు క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యమన్నారు మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి.

బనగానపల్లె పట్టణంలోని ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహంలో 200 మంది విద్యార్థినులకు మెటీరియల్ కిట్లను పంపిణీ చేసిన రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి.

గతంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి హాస్టల్ దగ్గర ఉన్న మురికి నీళ్ల సమస్యను శాశ్వత పరిష్కారం చేయడం జరిగిందని మంత్రి అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం లో వసతి గృహాలకు కోట్ల రూపాయల తో అభివృద్ధి పనులు చేశా మన్నారు.

బనగానపల్లె నియోజకవర్గం లో రెండు కోట్ల రూపాయలతో వసతి గృహాలకు సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగిందని మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. సాంఘిక సంక్షేమ వసతిగృహాలలో చదువుకునే విద్యార్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నా మన్నారు.

చదువుతోపాటు క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యమని అన్నారు మెటీరియల్ కిడ్స్ లో బెడ్షీట్ లు స్పోర్ట్స్ షూస్, స్పెటర్,టర్కీ టవల్,నైట్ డ్రెస్సులు అందజేసిన మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి.

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Ramanaiah, Banaganepalle

Ramanaiah, Banaganepalle

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