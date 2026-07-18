Alur: ఆలూరు పదో తరగతి విద్యార్థులకు పురస్కారాల ప్రదానం
Alur: ఆలూరులో స్వామి వివేకానంద పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో పదో తరగతి ప్రతిభావంతులకు నగదు బహుమతులు. విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన అతిథులు.
ఆలూరు: కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు మండల కేంద్రంలోని స్వామి వివేకానంద పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో శనివారం నియోజకవర్గంలోని 5 మండలాలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో పది లో ప్రతిభ కనబరచిన విద్యార్థులకు నగదు అందజేయడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమం ఆలూరు బాయ్స్-2 పాఠశాల నందు సంఘం అధ్యక్షుడు రిటైర్డ్ హెచ్ఎం బి.ఈరన్న అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో రిటైర్డ్ డిఎస్పి లు బి.శ్రీనివాసులు,బి.రంగముని,ఎస్ బి.నర్సిరెడ్డి(ఆర్మీ),డాక్టర్ విజయలక్ష్మి,హాలహర్వి ఎంఈఓ శ్రీనివాసులు,పాఠశాల హెచ్ఎం ప్రశాంతి, టీచర్ జయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ 3ఏళ్ల క్రిందట ఆలూరు మండల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ఏర్పాటు చేసి సామాజిక కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తూ సహాయ సహకారాలతో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్థిన్నట్లు తెలిపారు.
అందులోభాగంగానే పదిలో ప్రతిభ కనబరచిన విద్యార్థులకు మండల మొదటి, రెండవ బహుమతులు ప్రదానం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడ కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ధీటుగా విద్యను అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.విద్యార్థులు క్రమ శిక్షణతో చదివి ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగి మార్గ దర్శకులుగా ఉండాలని ఆకాంక్షంచారు. కార్యక్రమంలో బ్రహ్మ,కే.నరసింహులు,నల్లన్న, విద్యార్థులు, తల్లితండ్రులు పాల్గొన్నారు.