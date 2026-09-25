Alur: ఆలూరు నియోజకవర్గంలో వైన్ షాప్ల రీ-టెండర్లకు దరఖాస్తులు!
Alur: కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు నియోజకవర్గంలోని గుళ్యం, చిప్పగిరి వైన్ షాప్ల రీ-టెండర్లకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఎక్సైజ్ సీఐ లలితా దేవి తెలిపారు.
Alur: కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు నియోజకవర్గం ఎక్సైజ్ సూపరిండెంట్ సుధీర్ బాబు ఆదేశాల మేరకు ఒక ఏడాది వైన్ షాప్ నిర్వహించుటకు గూళ్యం వైన్ షాప్ 84,చిప్పగిరి 85 షాప్ లు రద్దు ఆయినవి. వాటి ని రీ టెండర్ వేస్తున్నారు. రేపు నుండి 25నుండి అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ, 5వ తేదీ కర్నూలు లో లాటరీ ద్వారా లక్కీ విజేతలను ప్రకటిస్తారు. దరఖాస్తు ఫీజు 3లక్షలు కట్టాలి ముందుగా లైసెన్స్ ఫీజు 60లక్షల 50వేలు, పర్మిట్ రూమ్ 5లక్షలు వైన్ షాప్ దక్కిన అభ్యర్థులు కట్టాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు రుసుము తిరిగి చెల్లించబడదు ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సీఐ లలితా దేవి తెలిపారు.