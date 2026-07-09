Allagadda: భూమా అఖిలప్రియ వర్సెస్ గంగుల నాని.. ఆళ్లగడ్డలో హైడ్రామా!
Allagadda: నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ రాజకీయాలు అహోబిలం దేవస్థానం వివాదంతో ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.
Allagadda: నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో రాజకీయాలు మరోసారి వేడెక్కాయి. అహోబిలం దేవస్థానం తలనీలాల టెండర్, దేవస్థానం ఆదాయం, అవినీతి ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ, మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరింది. బహిరంగ చర్చలకు సవాళ్లు... పోలీసుల అడ్డంకులు... పరస్పర ఆరోపణలు, ప్రతిఆరోపణలతో రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది.
నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో అహోబిలం దేవస్థానం వ్యవహారం రాజకీయ దుమారానికి కేంద్రబిందువైంది. ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ, మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని మధ్య ఆరోపణలు, సవాళ్లు జిల్లా రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.
మొదట అహోబిలం దేవస్థానం అంశంపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమంటూ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ సవాల్ విసిరారు. ఈ మేరకు ఆమె అహోబిలానికి చేరుకుని గంగుల నాని కోసం ఎదురుచూశారు. అయితే గంగుల నానిని పోలీసులు ఆళ్లగడ్డలోనే అడ్డుకోవడంతో, ఆయనను అహోబిలానికి అనుమతించాలని పోలీసులను కోరారు. ప్రజలు తానే అడ్డుకున్నానని భావించే పరిస్థితి రాకూడదని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
ఆ తర్వాత గంగుల నాని ఇంటికి తానే వెళ్తానని ప్రకటించిన భూమా అఖిలప్రియను కూడా పోలీసులు మార్గమధ్యలో అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రతిపక్ష నాయకురాలిననే కారణంతో తనను అడ్డుకుంటున్నారని ఆమె ఆరోపించారు.
మరోవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగుల నాని కూడా తాను ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమేనని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం, పోలీసు వ్యవస్థ అధికార పార్టీ ప్రభావంలోనే పనిచేస్తోందని, అందుకే తనను చర్చకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారని విమర్శించారు.
అహోబిలం దేవస్థానం ఆదాయంలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు తన వద్ద ఉన్నాయని గంగుల నాని తెలిపారు. వాటిని ప్రజల ముందుంచి నిరూపించేందుకు సిద్ధమన్నారు. తలనీలాల వ్యవహారంలో తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు.
సైరా గ్రూప్కు తలనీలాలు మఠం ద్వారానే పంపుతున్నారని పేర్కొంటూ, కమిషన్ల కోసమే తలనీలాల వాహనాలను అడ్డుకున్నారని భూమా జగత్ విఖ్యాత్ రెడ్డిపై ఆరోపణలు చేశారు. అలాగే దేవస్థానం టెండర్లలో పాల్గొనకుండా కాంట్రాక్టర్లను బెదిరిస్తున్నారని కూడా విమర్శించారు.
దేవస్థానం ఆదాయానికి గండి పడుతోందని, ఆలయంలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై ప్రశ్నిస్తే చౌకబారు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని గంగుల నాని మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ ఆరోపణలకు ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ కూడా ఘాటుగా స్పందించారు. తనపై చేసిన ఆరోపణలను ఆధారాలతో నిరూపించాలని గంగుల నానికి సవాల్ విసిరారు. నిరూపించలేకపోతే ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
అహోబిలం తలనీలాల టెండర్ వ్యవహారంపై ఎక్కడైనా బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించిన ఆమె... ఆరోపణలు నిజమని నిరూపిస్తే ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలోనే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరమవుతానని ప్రకటించారు.
తమిళనాడుకు చెందిన సంస్థకు టెండర్ కేటాయింపు అంశంలో గంగుల విజయేంద్ర వద్ద ఒప్పంద పత్రాలు ఎలా వచ్చాయో సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. టెండర్ ప్రక్రియలో పారదర్శకత లేకపోవడంతోనే తాము అభ్యంతరం తెలిపి టెండర్ను అడ్డుకున్నామని వివరించారు.
మాజీ సీఈవో పార్థసారధిపై కూడా ఆమె తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆయనపై చీటింగ్, క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని, అందుకే టెండర్ ప్రక్రియపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశామని తెలిపారు.
లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యల కారణంగా టెండర్లను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు అధికారికంగా లేఖ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తమిళనాడు సంస్థతో ఒప్పందం ఎలా జరిగిందో గంగుల నాని సమాధానం చెప్పాలని భూమా అఖిలప్రియ డిమాండ్ చేశారు.
మొత్తంగా అహోబిలం దేవస్థానం వ్యవహారం ఇప్పుడు నంద్యాల జిల్లా రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇరువురు నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ రాజకీయ వివాదం ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.