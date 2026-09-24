Kurnool: వంద శాతం ఇంటింటి చెత్తసేకరణే లక్ష్యం - కమిషనర్ ఓబులేసు!
Kurnool: కర్నూలు నగరంలో పారిశుద్ధ్య పనులను తనిఖీ చేసిన నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు. చెత్తసేకరణలో విఫలమైతే సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లదే బాధ్యతని హెచ్చరిక.
Kurnool: నగరంలో వంద శాతం ఇంటింటి చెత్తసేకరణే లక్ష్యంగా పారిశుద్ధ్య విభాగ యంత్రాంగం పనిచేయాలని, అందుకు అనుగుణంగా పిన్ పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ను పక్కాగా రూపొందించుకోవాలని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు సూచించారు. గురువారం ఆయన చల్లా కాంపౌండ్, 5 రహదారుల కూడలి, వడ్డేగిరి, పార్క్ రోడ్డు, గాంధీనగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య పనులను తనిఖీ చేశారు.
కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. ఎన్ని పనులు ఉన్నా తొలి ప్రాధాన్యత ఇంటింటి చెత్తసేకరణకే ఇవ్వాలని సూచించారు. క్రమం తప్పకుండా ఇంటింటి నుంచి చెత్తను సేకరించినప్పుడే నగరం పరిశుభ్రంగా ఉంటుందన్నారు. వంద శాతం ఇంటింటి చెత్తసేకరణలో విఫలమైతే అందుకు సంబంధిత సానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్దే బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు.