Kommuru: కొమ్మూరులో ఘనంగా ముగ్గురు మహనీయుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ!
Kommuru: కొమ్మూరులో ఎన్టీఆర్ అంబేద్కర్ కలాం విగ్రహాలను కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని ఎమ్మెల్యే బూర్ల ఆవిష్కరించారు అలాగే కొత్త బస్ షెల్టర్ గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు
Kommuru: కాకుమాను మండలం, కొమ్మూరు గ్రామంలో తెలుగు ఆత్మగౌరవ ప్రతీక, తెదేపా వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి విగ్రహం, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డా. బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం, భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డా.ఎ.పి.జె అబ్దుల్ కలాం గారి విగ్రహాలావిష్కరణ, బస్ షెల్టర్ మరియు గ్రంథాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ భాష్యం రామకృష్ణ గారితో కలిసి పాల్గొన్న గౌరవ ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డా. బూర్ల రామాంజనేయులు గారు.
ఈ సందర్భంగా మహనీయుల విగ్రహాలను ఆవిష్కరించి, మహనీయుల విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించిన అనంతరం బస్ షెల్టర్ మరియు గ్రంథాలయాన్నీ ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే డా.బూర్ల రామాంజనేయులు గారు మాట్లాడుతూ, ఒకే రోజు, ఒకేచోట ఒకేసమయానికి ముగ్గురు త్రిమూర్తుల విగ్రహాలను ఆవిష్కరించుకోవడం మనందరి అదృష్టమని,ఎన్టీఆర్ గారు తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటడంతో పాటు, పేదలు, బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి విశేష కృషి చేశారని,డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గారు సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు ప్రతిరూపంగా నిలిచి భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో చారిత్రాత్మక పాత్ర పోషించారని,డా. ఏ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం గారు విజ్ఞానం, సాంకేతికత, దేశభక్తి, యువతలో స్ఫూర్తిని నింపుతూ అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం కలలు కనాలని దేశ యువతకు దిశానిర్దేశం చేశారు.ఎన్టీఆర్ గారి ఆత్మగౌరవం, అంబేద్కర్ గారి సామాజిక న్యాయం, కలాం గారి అభివృద్ధి దృక్పథం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు.
ఈ ముగ్గురు మహనీయుల ఆశయాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని సమాజ అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం, దేశ ప్రగతి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.ప్రజల అవసరాలే అభివృద్ధికి ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులను మెరుగుపరచడంతో పాటు విద్య, రవాణా, ప్రజా సౌకర్యాల కల్పనకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. వీరి ఆశయాలకు అనుగుణంగా గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగుతుందని,ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులకు మరియు దాతలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే గారు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు శ్రీ ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ గారు, శ్రీ మొహమ్మద్ నసీర్ అహ్మద్ గారు, జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పిల్లి మాణిక్యరావు గారు, శ్రీమతి భీమినేని వందనాదేవీ గారు,శ్రీ కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు గారు, శ్రీ నక్కల ఆగస్టీన్ గారు, కూటమి నాయకులు, పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు, కార్యకర్తలు, మహిళలు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు.