Tiruvuru: తిరువూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ వద్ద లేఖర్ల నిరవధిక దీక్షలు
Tiruvuru: జీవో నెం. 396ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తిరువూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఎదుట దస్తావేజు లేఖర్లు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, నిరవధిక నిరసన.
Tiruvuru: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధించిన సేవలతో పాటు ప్రజల దస్తావేజుల తయారీ విధానాన్ని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగిస్తూ జారీ చేసిన జీవో నెం. 396ను వ్యతిరేకిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దస్తావేజు లేఖరులు, లేఖరి సహాయకులు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్ వెండర్ల రాష్ట్ర సంఘం పిలుపు మేరకు జూలై 20.07.2026 నుండి జూలై 31.07 2026 వరకు నిరవధిక నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.
ఈ సందర్భంగా తిరువూరు సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ పరిధిలోని ప్రజలందరూ తమ నిరసనకు సహకరించాలని సంఘం నాయకులు విజ్ఞప్తి చేశారు. దస్తావేజుల తయారీ విధానాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగించే జీవో నెం. 396ను వెంటనే ఉపసంహరించుకుని, తమ జీవనోపాధిని కాపాడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
అనంతరం తిరువూరు సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో దస్తావేజు లేఖరులు, లేఖరి సహాయకులు, డీటీపీ ఆపరేటర్లు, స్టాంప్ వెండర్లు కలిసి సబ్ రిజిస్ట్రార్ శ్యాముండేశ్వరి దేవికి వినతిపత్రం అందజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పద్మనాభుని నాగేశ్వరరావు,వూటుకూరు రవికుమార్,కొండపల్లి మురళి గౌర్రాజు ప్రభాకర్ రావు, నరసింహారెడ్డి,మడుపు లవ కుమార్,మడుపు యశ్వంత్ కుమార్,జే ఎస్ కుమార్,ముజిబుర్ రహ్మాన్,మోదుగు ప్రసన్నకుమార్, పానేం శ్రీనివాసరావు,చీపి రాంబాబు,రావూరి నాగమయ్య, మేరుగు నాగభూషణం,కే దుర్గారావు, ఎన్ సౌజన్య,నల్లగట్ల సతీష్ షేక్ మౌలాలి,గోళ్ల మాణిక్యాలరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.