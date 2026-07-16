Gannavaram: పి. గన్నవరం టీడీపీ ఇంచార్జ్ నియామకంపై కసరత్తు!
Gannavaram: పి. గన్నవరం టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ ఎంపికపై ధనవర్ష కన్వెన్షన్ హాల్లో క్యాడర్ అభిప్రాయ సేకరణ. పాల్గొన్న మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు, నేతలు.
Gannavaram: గత కొంత కాలంగా పి. గన్నవరం తెలుగుదేశం పార్టీ కి ఇంచార్జ్ లేకపోవడం తెలుగుదేశం పార్టీ లో వర్గ పోరు తారస్థాయి కి చేరడంతో పార్టీ అధిష్టానం పి. గన్నవరం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంచార్జ్ నియామకానికి కసరత్తు ప్రారంభించింది.
డాక్టర్ బీ ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు, జిల్లా జోనల్ ఇంచార్జ్ సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు ల జిల్లా అబ్జర్వర్ అంగర రామ మోహన్ ల ఆధ్వర్యంలో పి. గన్నవరం ధనవర్ష కన్వెన్షన్ హల్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ క్యాడర్, కార్యకర్తల తో నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ గా ఎవరిని నియమించాలన్న అభిప్రాయ సేకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
తొలత సమావేశంలో జిల్లా ఇంచార్జ్ కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ గత కొంత కాలంగా పి. గన్నవరం నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కి ఇంచార్జ్ లేకపోయినా ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం గెలుపు కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు పాటు పడ్డారన్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చిందని, సంక్షేమ పధకాల అమలు చేయడంలో కూటమి ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందన్నారు. తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు నాయకులు కూటమి ప్రభుత్వ పధకాలను ప్రజలకు తెలియచేప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు.
రాష్ట్రంలో గొడ్డలి పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం పై అవాకులు చావాకులు పేలి అబద్దాలు ప్రచారం చేస్తోందన్నారు. దానిని తిప్పి కొట్టి ప్రజలకు కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమ పధకాల అమలు తీరును తెలియ చేయాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు.
పదవులు అందరికీ రావని ఇప్పటికే నామినేటడ్ పోస్టులు ఇచ్చామని, పార్టీ అధిష్టానం ఎవరిని నిర్ణయిస్తే వారి వెంట పనిచేసి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసి వచ్చే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందేలా పాటుపడాలన్నారు..
ఈ కార్యక్రమం లో కూటమి నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.