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Penamaluru: విఘ్నాలు తొలగాలి.. ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలి: బోడే హేమ

Penamaluru: తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పోరంకిలో నిర్వహించిన గణపతి నవరాత్రి వేడుకల్లో పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ సతీమణి బోడే హేమ పాల్గొని పూజలు చేశారు.

Ramana, Penamaluru
Published on: 26 Sept 2026 4:09 PM IST
Penamaluru
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Penamaluru: విఘ్నాలు తొలగాలి.. ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలి: బోడే హేమ

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Penamaluru: వినాయక చవితి వేడుకల్లో పెనమలూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ బోడే ప్రసాద్ గారి సతీమణి శ్రీమతి బోడే హేమ గారు పాల్గొని విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

అనంతరం అన్నసమారాధనలో పాల్గొని భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు.

పెనమలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు,అష్టైశ్వర్యాలు కలగాలని గణనాథుడిని ప్రార్థించారు.

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Ramana, Penamaluru

Ramana, Penamaluru

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