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Penamaluru: కానూరు అభివృద్ధికి భారీ నిధులు - ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ శంకుస్థాపనలు!

Penamaluru: తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కానూరులో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్. రూ.30 కోట్లతో రోడ్లు, డ్రైనేజీల నిర్మాణం.

Ramana, Penamaluru
Published on: 24 Sept 2026 5:25 PM IST
Penamaluru
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Penamaluru: కానూరు అభివృద్ధికి భారీ నిధులు - ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ శంకుస్థాపనలు!

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Penamaluru: తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కానూరు ప్రాంతాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం,ప్రజాప్రతినిధుల సమన్వయంతో భారీగా నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నామని పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ బోడే ప్రసాద్ గారు తెలిపారు.

తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధి కానూరులోని రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్ వద్ద ఐసీడ్స్ రోడ్డుకి 59 లక్షలు,మహాదేవపురం కాలనీ 7& 8 రోడ్డలకు 37.8లక్షలు,పెద్ద మసీదు రోడ్డుకు 4.15 లక్షలు,

సనత్ నగర్ మెయిన్ రోడ్డు సెంటర్ లైటింగ్ కు 17.95 లక్షల నిధులతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన,ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ గారు పాల్గొన్నారు.

అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడుతూ తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కానూరు అభివృద్ధికి గత రెండున్నరేళ్లలో దాదాపు ₹30 కోట్ల నిధులతో రోడ్లు,డ్రైనేజీలు,తదితర అనేక అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టామని ఎమ్మెల్యే గారు తెలిపారు.

బురద రోడ్లకు శాశ్వత పరిష్కారం

HAM పథకం కింద కానూరులో మరో ₹25 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నామని తెలిపారు.

ఇప్పటికీ రోడ్లు లేని,బురద రోడ్లతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రాధాన్యతా క్రమంలో శాశ్వత రహదారులు నిర్మిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

కృష్ణా జలాలతో మంచినీటి సమస్యకు చెక్!

కానూరు సహా తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మంచినీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కృష్ణా నది జలాలను అందించే భారీ ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నామని తెలిపారు.

ఓవర్‌హెడ్ ట్యాంకులు,ప్రధాన పైప్‌లైన్ల ఆధునీకరణతో పాటు అవసరమైన ప్రాంతాల్లో కొత్త పైప్‌లైన్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఇంటికీ మెరుగైన తాగునీటి సరఫరా అందించే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు.

డ్రైనేజీ సమస్యకు భారీ పరిష్కారం!

కానూరులో మురుగునీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం సుమారు ₹50 కోట్లతో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయనున్నామని తెలిపారు,త్వరలో శంకుస్థాపన చేసి టెండర్ల ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు.

సనత్‌నగర్ రోడ్డు ఇక 100 అడుగులు!

కానూరు ప్రధాన రహదారి నుంచి పరిసర ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తూ సనత్‌నగర్ రోడ్డును 100 అడుగుల రహదారిగా అభివృద్ధి చేస్తాం.

విజయవాడలోని ప్రధాన రహదారుల స్థాయిలో సనత్‌నగర్ రోడ్డును తీర్చిదిద్దేలా వచ్చే రెండున్నరేళ్లలో పనులు పూర్తి చేస్తామని బోడే ప్రసాద్ గారు తెలిపారు.

మైనార్టీ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత

మైనార్టీ సోదరుల ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఎమ్మెల్యే గారు తెలిపారు.

గతంలో నిర్మించిన పంటకాల రోడ్డు నుంచి… కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 60 అడుగులు,80 అడుగుల రహదారుల అభివృద్ధి వరకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని చెప్పారు.

ఏళ్లుగా పట్టించుకోని డ్రైనేజీ సమస్యలపై స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ కాలువల శుభ్రత, ప్రక్షాళన పనులు చేపట్టామని తెలిపారు.

ఎన్నికలు లేకపోయినా… ప్రజల మధ్యే!

ఎన్నికలు లేకపోయినా నిత్యం మీ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నాను,రోడ్లు,డ్రైనేజీలు,ప్రజా సమస్యలను స్వయంగా పరిశీలిస్తూ పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నాను.

నేను ఏదో గొప్పగా చేశానని చెప్పుకోవడం లేదు,ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది,ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతి మౌలిక సదుపాయాన్ని అందించడమే నా లక్ష్యం అని బోడే ప్రసాద్ గారు అన్నారు.

మహమ్మదియా సాక్షిగా… ప్రజల ఆశీర్వాదం కోరిన బోడే ప్రసాద్ గారు

ఇప్పటివరకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఎన్నికల గురించి మాట్లాడకుండా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన బోడే ప్రసాద్ గారు,మహమ్మదియా మసీదు సాక్షిగా రాబోయే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులకు ప్రజల ఆశీర్వాదం కోరారు.

మీ మధ్యలో ఉన్న వారినే మా అభ్యర్థులుగా నిలబెడతాం,మీ ప్రాంత సమస్యలు తెలిసిన వారికి అవకాశం ఇస్తాం,వారిని ఆశీర్వదించండి. కానూరును మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం.

ప్రజల మధ్యే ఉంటూ…

ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ…

కానూరును అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ఎమ్మెల్యే శ్రీ బోడే ప్రసాద్ గారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు,కార్యకర్తలు,అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Ramana, Penamaluru

Ramana, Penamaluru

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