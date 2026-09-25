NTR: నందిగామలో అరెస్టై విడుదలైన వైఎస్సార్సీపీ నేతల పరామర్శ!
NTR: నందిగామలో ఆందోళన సందర్భంగా అరెస్టై విడుదలైన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్మోహనరావు పరామర్శించారు.
NTR: DSC స్పోర్ట్స్ కోటాలో జరిగిన అక్రమ నియామకాలను నిరసిస్తూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు విజయవాడలోని SAAP కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నందిగామ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు మాడుగుల మనోహర్, పోలుపొగు పోతురాజు అరెస్టై అనంతరం విడుదలయ్యారు...
ఈ నేపథ్యంలో నందిగామ మాజీ శాసన సభ్యులు డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహనరావు పట్టణ పార్టీ నాయకులతో కలిసి వారిని పరామర్శించి, జరిగిన పరిణామాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై, అక్రమ నియామకాలపై ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉందని, ప్రజల తరఫున పోరాడే నాయకులకు పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు...
అదేవిధంగా బెజవాడ రాజశేఖర్ను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపిన నేపథ్యంలో, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహనరావు కలిసి పరామర్శించారు. కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పి, వారికి పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా కల్పించారు...
ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నించే గొంతులను అణచివేయడం ద్వారా సమస్యలు పరిష్కారం కావని, ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలిపే హక్కును గౌరవించాలని ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పేర్కొన్నారు... ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు....