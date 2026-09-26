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Krishna: ప్రజలకు అందుబాటులోకి అత్యాధునిక నేత్ర వైద్య సేవలు!

Krishna: పోరంకిలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు మ్యాక్సీ విజన్ కంటి ఆసుపత్రి నూతన శాఖను ప్రారంభించారు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అత్యాధునిక నేత్ర వైద్య సేవలు అందనున్నాయి

Ramana, Penamaluru
Published on: 26 Sept 2026 10:51 AM IST
Krishna
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Krishna: ప్రజలకు అందుబాటులోకి అత్యాధునిక నేత్ర వైద్య సేవలు!

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Krishna: ప్రజలకు నాణ్యమైన నేత్ర వైద్య సేవలను మరింత చేరువ చేసే దిశగా పోరంకిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యాక్సీ విజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి ప్రారంభమైంది.ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారు పాల్గొని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, సిబ్బందికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఆధునిక వైద్య సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కంటి వ్యాధులకు మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు మ్యాక్సీ విజన్ కృషి చేస్తోందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. పోరంకిలో నూతన బ్రాంచ్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల విజయవాడతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు నాణ్యమైన నేత్ర వైద్య సేవలు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలని ఆసుపత్రి యాజమాన్యానికి సూచించారు. నూతన బ్రాంచ్ విజయవంతంగా కొనసాగి మరింత మంది ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా మ్యాక్సీ విజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, వైద్యులు, సిబ్బందికి గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పోరంకిలో వైద్య రంగానికి మరో ముందడుగు.. ప్రజలకు మెరుగైన నేత్ర వైద్య సేవలకు కొత్త చిరునామా!

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Ramana, Penamaluru

Ramana, Penamaluru

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