Krishna: పోరంకిలో ఘనంగా మ్యాక్సీ విజన్ కంటి ఆసుపత్రి ప్రారంభం!
Krishna: పోరంకిలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మ్యాక్సీ విజన్ కంటి ఆసుపత్రి నూతన శాఖను ప్రారంభించారు. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అత్యాధునిక నేత్ర వైద్య సేవలు అందనున్నాయి.
Krishna: విజయవాడ పోరంకిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యాక్సీ విజన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కంటి ఆసుపత్రి నూతన బ్రాంచ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పాల్గొని నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు. ప్రజలకు నాణ్యమైన, అత్యాధునిక నేత్ర వైద్య సేవలు అందించడంలో మ్యాక్సీ విజన్ కీలకంగా నిలుస్తోందని ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
పోరంకిలో కొత్త బ్రాంచ్ అందుబాటులోకి రావడంతో విజయవాడతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు అత్యాధునిక కంటి వైద్య సేవలు మరింత చేరువ కానున్నాయి.
ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలతో ప్రజలకు మెరుగైన నేత్ర వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన ఈ నూతన బ్రాంచ్కు ప్రజల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి యాజమాన్యానికి, వైద్యులు, సిబ్బందికి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పోరంకిలో మ్యాక్సీ విజన్ కొత్త బ్రాంచ్... నేత్ర వైద్య సేవలకు మరో ముందడుగు!