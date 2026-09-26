Kanuru: కానూరులో గణనాథుడికి బోడే హేమ ప్రత్యేక పూజలు
Kanuru: తాడిగడప మున్సిపాలిటీ కానూరు గ్రామంలో నిర్వహించిన గణపతి నవరాత్రి వేడుకల్లో పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ సతీమణి బోడే హేమ పాల్గొని పూజలు చేశారు.
Kanuru: తాడిగడప మున్సిపాలిటీ కానూరు గ్రామంలో ఘనంగా నిర్వహించిన వినాయక చవితి వేడుకల్లో పెనమలూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ బోడే ప్రసాద్ గారు సతీమణి శ్రీమతి బోడే హేమ గారు పాల్గొని గణనాథుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
అనంతరం భక్తులతో కలిసి అన్నసమారాధనలో పాల్గొని భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని స్వయంగా వితరణ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా పెనమలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో,ఆయురారోగ్యాలతో, సిరిసంపదలతో వర్ధిల్లాలని విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రార్థించారు.
విఘ్నాలు తొలగించి…విజయాలు అందించే వినాయకుడి ఆశీస్సులు ప్రతి ఇంటా ఉండాలి.