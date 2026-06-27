Home ఆంధ్రప్రదేశ్కృష్ణా & ఎన్‌టీఆర్Undavalli: అమరావతిలో రణరంగం..

Undavalli: అమరావతిలో రణరంగం..

Undavalli: అమరావతి రాజధాని పరిధిలోని ఉండవల్లి సెంటర్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 27 Jun 2026 12:57 PM IST
Undavalli
X

Undavalli: అమరావతిలో రణరంగం..

ఉండవల్లి: ఉండవల్లి సెంటర్‌లో ఉద్రిక్తత.. రాజధాని భూముల పరిశీలనకు వెళ్లిన వైసీపీ నాయకులు పేర్నినాని, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, దేవినేని అవినాష్ అంబటి రాంబాబు సీఆర్డీఏ పరిరక్షణ బృందం.. వైసీపీ నేతలను అడ్డుకున్న టీడీపీ సానుభూతిపరులు.

వైసీపీ నేతలపై కోడిగుడ్లు రాళ్లతో దాడి టీడీపీ శ్రేణులు.. లేళ్ల అప్పిరెడ్డి కారు ధ్వంసం.. CRDA పరిరక్షణ కమిటీ సభ్యులు, పోలీసులపై రాళ్లు రువ్విన టీడీపీ శ్రేణులు.. పలువురు పోలీసులకు గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

టిడిపి ఆందోళనతో వెనుతిరిగిన వైసిపి నాయకులు

undavalliysrcpambati rambabuperni nanidevineni avinashappireddytdpamaravati
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X