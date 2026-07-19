Gampalagudem: అమ్మిరెడ్డిగూడెంలో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై ఆర్డీవో దాడి
Gampalagudem: గంపలగూడెం కట్టలేరు వాగులో అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై ఆర్డీవో ఏ కుమార్ మెరుపు దాడులు. మూడు ట్రాక్టర్ల సీజ్, భారీగా ఇసుక డంపుల గుర్తింపు. కఠిన చర్యల హెచ్చరిక.
గంపలగూడెం: గంపలగూడెం మండలం, అమ్మిరెడ్డిగూడెం,వద్ద కట్టలేరు వాగులో తిరువూరు ఆర్డీవో ఏ కుమార్ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. రైతుల ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన ఆర్డీవో, అక్రమ ఇసుక తవ్వకాల వల్ల వాగు ఒడ్డున బోర్లు ఎండిపోతున్నాయని రైతులు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనపై దృష్టి సారించారు.
ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా ఇప్పటికే సాగునీటి కొరతతో సతమతమవుతున్న రైతులకు ఈ అక్రమ తవ్వకాలు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారాయి. తనిఖీల్లో ఎనిమిది ఇసుక ట్రాక్టర్లను గుర్తించగా, వాటిలో కొన్ని తప్పించుకునేందుకు యత్నించాయి.
అధికారులు మూడు ఇసుక లోడెడ్ ట్రాక్టర్లను స్వాధీనం చేసుకుని, తహసీల్దార్, పోలీసులకు అప్పగించారు. అలాగే వాగు పరిసరాల్లో భారీగా ఇసుక డంపులను ఆర్డిఓ గుర్తించి సీజ్ చేశారు.
రాత్రివేళల్లో ఈ ఇసుకను తెలంగాణకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నట్టు ఆర్డీవో గుర్తించారు. తవ్వకాల్లో పాల్గొన్న సుమారు 100 మంది కూలీలకు ఆర్డీవో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. అక్రమ ఇసుక దందాను ఏమాత్రం సహించబోమని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ఆర్డీవో ఏ కుమార్ హెచ్చరించారు.