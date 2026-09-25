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Nandigama: శాప్ వద్ద నిరసనలపై అక్రమ కేసులా?: మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు!

Nandigama: శాప్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన తెలిపిన వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులపై అక్రమ కేసులు బనాయించి రౌడీషీట్లు తెరుస్తామనడాన్ని నందిగామ మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు ఖండించారు.

Naresh, Nandigama
Published on: 25 Sept 2026 4:43 PM IST
Nandigama
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Nandigama: శాప్ వద్ద నిరసనలపై అక్రమ కేసులా?: మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు!

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నందిగామ: శాప్ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన ఘటనపై వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల పై. అక్రమ కేసులు నమోదు చేసి. వేధించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు .

స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో జరిగిన అవకతవకల పై. విజయవాడ శాప్ కార్యాలయం వద్ద జరిగిన నిరసన లపై. హోం మంత్రి మాట్లాడుతూ నిరసన లలో పాల్గొన్న వ్యక్తులపై అన్ని కేసులు ఉన్నాయి, ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి. అని మాట్లాడుతున్నారు .అసలు వారి పై ఉన్న కేసుల నేపధ్యం మీకు తెలుసా.

నందిగామ లో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వారిపై. గతంలో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా ??... చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ ల పై కూడా. ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో తెలియదా ??... మరి వారి మీద కూడా రౌడీ షీట్లు తెరుస్తారా ??.. అని ప్రశ్నించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు .

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులపై, కార్యకర్తలపై రౌడీ షీట్లు తెరుస్తాం అని... కూటమి ప్రభుత్వం చెబుతుంది... అసలు ఒక వ్యక్తి పై రౌడీషీట్ నమోదు చేయాలంటే -- దానికి కావలసిన నిబంధనలు ఏమిటో తెలియదా ??

ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా - అలవాటుగా దాడులకు తెగబడటం, దోపిడీలు చేయడం, ప్రజల సాధారణ జనజీవనానికి ఇబ్బంది కలిగించటం లాంటి చర్యలకు పాల్పడితే. పదే పదే ఇటువంటి ఘటనలకు పాల్పడుతుంటే... అటువంటి వారిపై రౌడీ షీట్లు నమోదు చేస్తారని అన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే మొండితోక జగన్ మోహన్ రావు.

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Naresh, Nandigama

Naresh, Nandigama

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