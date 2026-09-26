Gudivada: రాష్ట్రం కోసం జగన్ రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టారు!
Gudivada: గుడివాడలో నిర్వహించిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమావేశంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనను కొనియాడిన వైనం.
Gudivada: రాష్ట్రం కోసం తన రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు. గుడివాడ నియోజకవర్గంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని పాల్గొన్నారు. ఉన్నత విద్య, వైద్యం అందించిన మహానాయకుడు జగనని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని కులాలను, మతాలను కలుపుకొని ముందుకు వెళ్తున్న నాయకుడు జగనని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు.