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Gudivada: రాష్ట్రం కోసం జగన్ రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టారు!

Gudivada: గుడివాడలో నిర్వహించిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమావేశంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని. వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి పాలనను కొనియాడిన వైనం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 Sept 2026 12:31 PM IST
Gudivada
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Gudivada: రాష్ట్రం కోసం జగన్ రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టారు!

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Gudivada: రాష్ట్రం కోసం తన రాజకీయ జీవితాన్ని పణంగా పెట్టిన నాయకుడు జగన్మోహన్‌ రెడ్డి అని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు. గుడివాడ నియోజకవర్గంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని పాల్గొన్నారు. ఉన్నత విద్య, వైద్యం అందించిన మహానాయకుడు జగనని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని కులాలను, మతాలను కలుపుకొని ముందుకు వెళ్తున్న నాయకుడు జగనని మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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